Судьба одесского дома Русова решается в Верховном суде

Дом Русова подлежит защите ЮНЕСКО

В апелляционном хозяйственном суде город отстаивал право на здание Русова. Впрочем, суд вынес приговор на сторону владельца большинства помещений в памятнике архитектуры. 27 марта Верховный суд приостановил действия прошлых решений.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания исполнительного комитета.

"Я надеюсь и верю в то, что Верховный суд вынесет объективное и беспристрастное решение. Что касается нашей позиции, то она остается неизменной — дом Русова должен принадлежать одесситам", — отметил Геннадий Труханов.

Дело будника Русова в Верховном суде будет рассматриваться уже в следующем месяце. Дата была назначена на 26 апреля.

Напомним, в 2018 году городским советом было решено начать процесс восстановления и реставрации фасада здания, несмотря на то, что оно не находилось в собственности общины. Спустя почти год памятник торжественно открыли после первого этапа реставрации. Она стоила городской казне более 150 млн грн. Но впоследствии к ее качеству возникли серьезные вопросы.

Отметим, что под защитой "Голубого щита" в Одессе оказалось более 50 зданий. Это должно помочь защитить культурные ценности во время войны. Среди перечня и скандальный дом Русова.