Будинок Русова: чи загрожує йому приватизація?

Доля будинку Русова: пам’ятка архітектури може потрапити у приватні руки
Завтра, 24 лютого, в апеляційному господарському суді місто знову буде відстоювати право на будинок Русова. Пам’ятку архітектури намагаються забрати у приватні руки.
Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
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"Низка фірм пов’язаних з Русланом Тарпаном намагаються вкрасти в нас нашу архітектурну перлину. Це ті люди які свого часу її практично знищили. В той час як місто за бюджетні кошти врятувало та відновило пам’ятник. Наша позиція чітка та прозора: будинок Русова належить одеситам. І поки військові воюють на фронті, ми маємо виборювати наші права на внутрішньому фронті — захищати своє майно", — зазначив мер.
Реставрація будинку Русова
Протягом десяти років пам'ятка архітектури руйнувався. Навколо нього було безліч скандалів та політичних суперечок. Все тому, що більшість приміщень у цій будівлі належали приватній компанії, яку тісно пов'язували з одним із бізнесменів. По суті, пам'ятка архітектури була у приватних руках.
Лише 2018 року міською радою було вирішено розпочати процес відновлення та реставрації фасаду будівлі попри те, що вона не перебувала у власності громади. Майже через рік пам'ятку урочисто відкрили після першого етапу реставрації. Вона коштувала міській скарбниці понад 150 млн грн. Але згодом до її якості виникли серйозні запитання — наприклад, в однієї скульптури розвалилася голова, і виявилося що всередині — пуста пластикова пляшка.
Нагадаємо, під захистом "Блакитного щита" в Одесі опинилося понад 50 будівель. Це має допомогти захистити культурні цінності під час війни. Серед переліку й скандальний будинок Русова.