Дом Русова: Угрожает ли ему приватизация?

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Судьба дома Русова: памятник архитектуры может попасть в частные руки

23 февраля 2023 11:51
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
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9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Завтра, 24 февраля, в апелляционном хозяйственном суде город снова будет отстаивать право на дом Русова. Памятник архитектуры пытаются унести в частные руки.

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

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"Низка фирм связанных с Русланом Тарпаном пытаются украсть у нас нашу архитектурную жемчужину. Это те люди, которые в свое время ее практически уничтожили. В то время как город за бюджетные средства спас и восстановил памятник. Наша позиция четкая и прозрачная: дом Русова принадлежит одесситам. И пока военные воюют на фронте, мы должны бороться за наши права на внутреннем фронте — защищать свое имущество", — отметил мэр.

дом Русова

Реставрация дома Русова

В течение десяти лет памятник архитектуры разрушался. Вокруг него было множество скандалов и политических споров. Все потому, что большинство помещений в этом здании принадлежали частной компании, тесно связываемой с одним из бизнесменов. По сути памятник архитектуры был в частных руках.

Только в 2018 году городским советом было решено начать процесс восстановления и реставрации фасада здания, несмотря на то, что оно не находилось в собственности общины. Спустя почти год памятник торжественно открыли после первого этапа реставрации. Она стоила городской казне более 150 млн. грн. Но впоследствии к ее качеству возникли серьезные вопросы — например, у одной скульптуры развалилась голова, и оказалось, что внутри — пустая пластиковая бутылка.

Напомним, под защитой "Голубого щита" в Одессе оказалось более 50 зданий. Это должно помочь защитить культурные ценности во время войны. Среди перечня и скандальный дом Русова.

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