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Справа "одеської мерії": ВАКС продовжив обмеження заступникам мера

21 лютого 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Справа "одеської мерії": ВАКС продовжив обмеження заступникам мера
Втім, Бриндаку можна без попередження виїхати з Одещини
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вищий антикорупційний суд продовжив до 6 березня строк дії обов'язків, покладених на двох заступників міського голови Одеси. Їм повідомили про підозру в участі у злочинній організації, яка тримала під контролем Одеську міську раду. 

Про це повідомляє Слово і Діло. 

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Прокурор САП просив продовжити дію обов'язків які поклали на Олега Бриндака та Світлану Бедрегу. Суддя підтримав цю пропозицію й продовжив їх строк до 6 березня. 

Втім Олегу Бриндаку тепер не потрібно повідомляти про кожне відлучення з Одеської області та зміну свого місця проживання. Тим часом Світлана Бедрега має прибувати на першу вимогу; утримуватись від спілкування з підозрюваними щодо обставин кримінального провадження, а також свідками, здати на зберігання закордонні паспорти.

Деталі справи

Наприкінці року інформаційний простір заповнила скандальна справа, що стосувалася одеської мерії. Корупційна схема, пов'язана з бізнесменами Борисом Кауфманом, Олександром Грановським та заступниками міського голови Одеси, стала однією з найбільших в Україні. Йдеться про створення злочинної організації, яка тримала під контролем чиновників міськради.

Як зазначив керівник головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський, інформацію про незаконний вплив певних осіб на всю міську та обласну владу детективи отримали приблизно півтора року тому. Цей вплив використовувався з метою особистого збагачення цих осіб у злочинний спосіб.

Резонанс навколо "одеської справи" з кожним днем набирає все більше обертів. Після допиту головного прокурора області, за даними ЗМІ, НАБУ перейшли до Труханова. Офіційного підтвердження допитів від НАБУ ще не надходило, проте Новини.LIVE продовжуватиме слідкувати за деталями розгляду справи.

Хто саме фігурує в справі

Підозру вручили трьом віцемерам: першому заступнику Михайлу Кучуку, Олегу Бриндаку та Світлані Бедрезі. Кучук зараз перебуває за кордоном, тож про підозру йому повідомили заочно.

Окрім заступників міського голови та бізнесменів у справі фігурують їхній менеджер та тіньовий бухгалтер Костянтин Єфремов.

Нагадаємо, після гучного корупційного скандалу та арешту заступника Одеської ОВА Олега Муратова його вирішили звільнити з посади. Втім, з рішенням експосадовець не згоден та вирішив подати до суду, аби його поновили у посаді.

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