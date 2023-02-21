Дело "одесской мэрии": ВАКС продлил ограничение заместителям мэра

Впрочем, Бриндаку можно без предупреждения выехать из Одесщины.

Высший антикоррупционный суд продлил до 6 марта срок действия обязанностей, возложенных на двух заместителей городского головы Одессы. Им сообщили о подозрении в участии в преступной организации, которая контролировала Одесский городской совет.

Об этом сообщает Слово и Дело.

Прокурор САП просил продлить действие обязанностей, возложенных на Олега Брындака и Светлану Бедрегу. Судья поддержал это предложение и продлил их срок до 6 марта.

Впрочем, Олегу Бриндаку теперь не нужно сообщать о каждом отлучении из Одесской области и изменении своего места жительства. Тем временем Светлана Бедрега должна прибывать по первому требованию; воздерживаться от общения с подозреваемыми об обстоятельствах уголовного производства, а также свидетелями сдать на хранение загранпаспорта.

Детали дела

В конце года информационное пространство заполнило скандальное дело, касающееся одесской мэрии. Коррупционная схема, связанная с бизнесменами Борисом Кауфманом, Александром Грановским и заместителями городского головы Одессы стала одной из крупнейших в Украине. Речь идет о создании преступной организации, державшей под контролем чиновников горсовета.

Как отметил руководитель главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский, информацию о незаконном влиянии определенных лиц на всю городскую и областную власть детективы получили около полутора лет назад. Это влияние использовалось с целью личного обогащения этих лиц преступным способом.

Резонанс вокруг "одесского дела" с каждым днем набирает все больше оборотов. После допроса главного прокурора области, по данным СМИ, НАБУ перешли к Труханову. Официального подтверждения допросов от НАБУ еще не поступало, однако Новини.LIVE будет продолжать отслеживать детали рассмотрения дела.

Кто именно фигурирует в деле

Подозрение вручили трем вицемерам: первому заместителю Михаилу Кучуку, Олегу Бриндаку и Светлане Бедрези. Кучук сейчас находится за границей, так что о подозрении ему сообщили заочно.

Кроме заместителей городского головы и бизнесменов, по делу фигурируют их менеджер и теневой бухгалтер Константин Ефремов.

Напомним, после громкого коррупционного скандала и ареста заместителя Одесской ОВД Олега Муратова его решили уволить с должности. Впрочем, с решением экс-чиновник не согласен и решил подать в суд, чтобы его восстановили в должности.