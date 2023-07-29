В Одесской области отремонтируют дамбу более чем за 13 миллионов

Пруд в пгт Затишье. Фото: Затишанский сельский совет

В Одесской области планируют отремонтировать дамбу на одном из прудов за 13 385 445 гривен. Исполнителем работ без аукциона стало предприятие из Николаевской области.

Об этом Новини.LIVE узнало из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным аукциона, Затишанский поселковый совет Раздельнянского района Одесской области планирует заключить соглашение с частным предприятием "Цель" о возобновлении гидрологического режима пруда и капитального ремонта плотины у поселка городского типа Затишье.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Что известно об аукционе

Сегодня, 29 июля, истек срок подачи тендерных предложений и состоялись "открытые торги с особенностями". Частное предприятие "Мета" было единственным участником этих торгов.

Отметим, что Затишанский сельсовет уже работал с "Метой" в 2021 году, однако тогда постоянно переносились сроки выполнения работ. Соглашение было разорвано по договоренности сторон.

Напомним, Одесская мэрия объявила тендер для обустройства укрытий и бомбоубежищ. На мелкие хозяйственные принадлежности планируют потратить более 200 тысяч гривен.

Также мы писали, что одесские коммунальщики планируют закупить флаги на сумму более 300 тысяч гривен. ЖКС "Хмельницкий" объявило соответствующий тендер.