Стан одеських укриттів

Захисні укриття. Фото: Новини.LIVE

Війна триває понад рік, кількість повітряних тривог не меншає, а санітарний стан і облаштування деяких захисних укриттів в Одесі бажає кращого. У зв’язку з цим з 1 червня до 10 серпня в місті триватиме перевірка всіх сховищ.

Журналісти Новини.LIVE, на прохання мешканців однієї з одеських багатоповерхівок на вулиці Корольова, навідалися з інспекцією до укриття, яке є у будинку. Ще рік тому воно було у жахливому стані. Чи змінився санітарний стан сховища та чи користуються одесити ним у випадку повітряної тривоги — читайте у нашому матеріалі.

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Одесити перестали ходити до укриттів

За законом всі власники, користувачі та балансоутримувачі укриттів на території Одеси у разі повітряної тривоги повинні забезпечити громадянам цілодобовий і безперешкодний доступ до сховищ. Через неодноразові скарги одеситів, що при потребі вони закриті, міська рада ініціювала до 10 серпня перевірку укриттів, аби оцінити їх готовність. Попри те, що більша частина із них у належному стані, декотрі одесити перестали користуватися ними у разі небезпеки.

Одеситка Ганна про захисні укриття. Фото: Новини.LIVE

"Я нікуди вже давно не біжу, а виходжу на балкон. У нас є укриття, але ми ним не користуємося. Бо вже місяць як воно закрите. Та й не рекомендую ходити туди, бо, якщо буде приліт у підвал, то нас вже нічого не врятує", — розповіла одеситка Ганна.

Одеситка, яка пережила влучання ракети у будинок "Тірас". Фото: Новини.LIVE

"Хоча ми й живемо на першому поверсі та укриття практично біля нас, але не ходимо туди. Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, то намагаємося з дітьми перечекати у коридорі", — розповідає Наталя, яка пережила ракетний удар по житловому будинку "Тірас".

Відповідальні особи за відкриття сховищ

На жаль, під час інспекції укриття, ми не змогли потрапити всередину, бо дозволу на це особа, яка відповідає за його відкриття, не дала.

Сховище на вулиці Корольова. Фото: Новини.LIVE

Для порівняння, ще минулого року воно було цілодобово відчинене, в ньому полюбляли відпочивати безхатьки, підлога була вкрита блохами, а на стінах цвіль. Сьогодні укриття зачинене, ба більше, з’явилися контактні номери телефонів людини, яка відповідає за його відкриття у разі повітряної тривоги. Втім, місцеві ним так і не користуються.

Номер телефону відповідальної особи за відкриття сховища. Фото: Новини.LIVE

Альона — мешканка багатоповерхівки на вулиці Корольова. Фото: Новини.LIVE

"Ми не користуємося укриттям. Вирішили для себе, що все будемо переживати вдома. Хоча перед входом до укриття й з’явилася інформація у кого знаходяться ключі. Можна подзвонити й взяти їх, якщо треба. Але хто ж це буде о третій годині ночі бігти та брати ключі", — говорить Альона, яка мешкає в інспектованій дев’ятиповерхівці.

Одесит Іван, що проживає в інспектованій багатоповерхівці. Фото: Новини.LIVE

"Коли лунає повітряна тривога, то ми йдемо або до сусіднього будинку, бо там кращий стан укриття, або ж сидимо у коридорі", — розповів пенсіонер Іван.

Одесити віддають перевагу паркінгам

Не всі громадяни ігнорують сигнали повітряної тривоги та в разі тривоги йдуть до укриттів. Втім, обирають для себе паркінги, бо там чистіше і комфортніше.

Одеситка Ірина не лише сама дотримується правил безпеки під час ракетного обстрілу, але й привчила свою дитину не ігнорували сигнали повітряної тривоги.

Ірина про захисні укриття. Фото: Новини.LIVE

"На роботі ми завжди йдемо у сховище, а вдома — в залежності від повідомлень, які надходять із соціальних мереж. Якщо ракети летять на нас, то беру дитину і йдемо до паркінгу. Було декілька раз таке, що він був закритий. Але тепер все нормально і ми одразу йдемо туди, коли тривога. Загалом на те, аби дістатися сховища необхідно лише кілька хвилин", — зазначає одеситка Ірина.

Одесит Петро про паркінг-сховище. Фото: Новини.LIVE

"Я із родиною нещодавно переїхали до цього будинку, але не користуємося сховищем, яке тут є, бо воно маленьке і не може вмістити всіх мешканців. Та й стан його такий собі, бажає кращого. Тому ми у разі повітряної тривоги біжимо до паркінгу, що навпроти. Там чисто й комфортно", — розповів мешканець будинку по вулиці Корольова.

Перевірка сховищ в Одеській області

В ДСНС тим часом завершили перший етап перевірки захисних споруд в Одесі та області. Переважна більшість із них придатна до перебування у випадку повітряної тривоги. Втім є й такі, які потребують доопрацювання.

Перевірка сховищ. Фото: Новини.LIVE

Марина Мартиненко — речниця ДСНС в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

"На Одещині зареєстровано 1993 укриття. Станом на сьогодні всі вони 100% були перевірені правоохоронцями та співробітниками ДСНС. З цієї кількості 515 не придатні для використання, 75 із них взагалі були зачинені. Навіть після повторних обстежень ці 75 сховищ, так і залишилися зачиненими. Але у більшості вже є номера телефонів відповідальних осіб і вони відчиняли укриття у разі потреби. Сьогодні органи місцевої влади розв'язують питання щодо наведення порядку в тих сховищах, де досі не можливо перебувати", — прокоментувала речниця ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко.

Інспекція одеських сховищ. Фото: ДСНС в Одеській області

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу

Тим часом в Оперативному командуванні "Південь" вкотре закликають громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та йти до захисних укриттів. Адже ворог продовжує тактику терору мирного населення.

Сховище в Одесі. Фото: ДСНС в Одеській області

Лише під час останнього масованого ракетного удару по Одещині у ніч проти 14 червня ворог застосував "Калібри" та зруйнував бізнес-центр, склади, житлові будинки. Окупанти запустили ракети з корабля, який перебував у Чорному морі. Як результат — троє загиблих та 13 поранених.

Наталя Гуменюк — речниця ОК "Південь"

"Треба розуміти, що проведення повітряного бою та робота ППО над житловими кварталами дуже небезпечні, тому всім мешканцям ще раз наголошую, що необхідно переходити в укриття навіть, якщо ви вірите в нашу ППО. Буває й так, що сигнал повітряної тривоги може пролунати й відстань до початку бойової роботи дуже коротка. Ми говорили про те, що ворог вишукує нові тактики, може застосувати у тому числі й балістичну зброю, яку дуже складно виявляти та збивати. Тому у кожному випадку, якщо лунає сигнал повітряної тривоги потрібно дотримуватися хоча б правила двох стін, а якщо маєте час — переходити в укриття", — резюмувала речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

Станом на сьогодні в Одеській області понад 1400 укриттів у придатному стані. Тож, громадяни можуть безперешкодно ними користуватися. Що ж стосується сховищ, технічний стан яких не відповідає вимогам, то наразі органи місцевої влади повинні якнайшвидше їх привести до ладу.

Нагадаємо, уночі 1 червня РФ завдала ракетний удар по столиці. Уламки однієї з ракет впали у Деснянському районі біля місцевої поліклініки, укриття якої було зачиненим — три особи загинули.

Вже третього червня на Одещині було створено комісію для перевірки всіх бомбосховищ.

Також зазначимо що Президент України Володимир Зеленський 23 червня планує провести засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО). На зустрічі обговорять питання пов'язані з корупцією у суддівському корпусі та підготовкою укриттів.