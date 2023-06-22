Состояние одесских укрытий

Защитные укрытия. Фото: Новини.LIVE

Война длится больше года, количество воздушных тревог не уменьшается, а санитарное состояние и обустройство некоторых защитных укрытий в Одессе желает лучшего. В связи с этим с 1 июня по 10 августа в городе продлится проверка всех убежищ.

Журналисты Новини.LIVE, по просьбе жителей одной из одесских многоэтажек на улице Королева, посетили с инспекцией укрытие, которое есть в доме. Еще год назад оно было в ужасном состоянии. Изменилось ли санитарное состояние укрытия и пользуются ли одесситы им в случае воздушной тревоги — читайте в нашем материале.

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Одесситы перестали ходить в укрытия

По закону все владельцы, пользователи и балансодержатели укрытий на территории Одессы, в случае воздушной тревоги, должны обеспечить гражданам круглосуточный и беспрепятственный доступ в убежища. Из-за неоднократных жалоб одесситов касательно того, что при необходимости они закрыты, городской совет инициировал до 10 августа проверку укрытий, чтобы оценить их готовность. Несмотря на то, что большая часть из них находится в хорошем состоянии, некоторые одесситы перестали пользоваться ими в случае опасности.

Одесситка Анна о защитных укрытиях. Фото: Новини.LIVE

"Я никуда уже давно не бегу, а выхожу на балкон. У нас есть укрытие, но мы им не пользуемся. Потому что уже месяц как оно закрыто. Да и не рекомендую ходить туда, потому что, если будет прилет в подвал, то нас уже ничего не спасет", — рассказала одесситка Анна.

Одесситка, пережившая попадание ракеты в здание дома "Тирас". Фото: Новини.LIVE

"Хотя мы и живем на первом этаже и укрытие практически возле нас, но не ходим туда. Если раздается сигнал воздушной тревоги, то пытаемся с детьми переждать в коридоре", — рассказывает Наталья, пережившая ракетный удар по жилому дому "Тирас".

Ответственные лица за открытие укрытий

К сожалению, во время инспекции укрытия мы не смогли попасть внутрь, потому что разрешения на это, ответственная за его открытие, не дала.

Укрытие на улице Королева. Фото: Новини.LIVE

Для сравнения, еще в прошлом году оно было круглосуточно открыто, в нем любили отдыхать бездомные, пол был покрыт блохами, а на стенах плесень. Сегодня укрытие закрыто, более того, появились контактные номера телефонов человека, который отвечает за его открытие в случае воздушной тревоги. Впрочем, местные им так и не пользуются.

Номер телефона ответственного за открытие убежища. Фото: Новини.LIVE

Алена — жительница многоэтажки на улице Королева. Фото: Новини.LIVE

"Мы не пользуемся укрытием. Решили для себя, что все будем пережидать дома. Хотя перед входом в укрытие и появилась информация у кого находятся ключи. Можно позвонить и взять их, если надо. Но кто же это будет в три часа ночи бежать и брать ключи", — рассказывает Алена, проживающая в инспектированной девятиэтажке.

Одессит Иван, проживающий в инспектированной многоэтажке. Фото: Новини.LIVE

"Когда раздается воздушная тревога, то мы идем или в соседний дом, потому что там лучшее состояние укрытия, или сидим в коридоре", — рассказал пенсионер Иван.

Одесситы предпочитают паркинги

К счастью, не все граждане игнорируют сигналы воздушной тревоги и, в случае опасности, идут к укрытиям. Впрочем, выбирают для себя паркинги, потому что там чище и комфортнее.

Одесситка Ирина не только сама придерживается правил безопасности во время ракетных обстрелов, но и приучила своего ребенка не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ирина о защитных укрытиях. Фото: Новини.LIVE

"На работе мы всегда идем в убежище, а дома — в зависимости от поступающих из социальных сетей сообщений. Если ракеты летят на нас, то беру ребенка и идем в паркинг. Было несколько раз такое, что он был закрыт. Но теперь все нормально и мы сразу идем туда, когда тревога. В общем, чтобы добраться до укрытия, необходимо всего несколько минут", — отмечает одесситка Ирина.

Одессит Петр о парковке-укрытии. Фото: Новини.LIVE

"Я с семьей недавно переехали в этот дом, но не пользуемся убежищем, которое здесь есть, потому что оно маленькое и не может вместить всех жильцов. Да и состояние его такое себе, желает лучшего. Поэтому мы в случае воздушной тревоги бежим к паркингу, что напротив. Там чисто и комфортно", — рассказал житель дома по улице Королева.

Проверка укрытий в Одесской области

В ГСЧС тем временем завершили первый этап проверки защитных сооружений в Одессе и области. Подавляющее большинство из них пригодны для пребывания в случае воздушной тревоги. Впрочем, есть и такие, которые нуждаются в доработке.

Проверка укрытий. Фото: ГСЧС в Одесской области

Марина Мартыненко — спикер ГСЧС в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

"На Одесчине зарегистрировано 1993 укрытие. По состоянию на сегодняшний день все они 100% были проверены правоохранителями и сотрудниками ГСЧС. Из этого количества 515 не пригодны для использования, 75 из них вообще были закрыты. Даже после повторных обследований эти 75 хранилищ, так и остались закрытыми. Но у большинства уже есть номера телефонов ответственных лиц и они открывали укрытие в случае необходимости. Сегодня органы местной власти решают вопрос о наведении порядка в тех хранилищах, где до сих пор невозможно находиться", — прокомментировала пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко.

Инспекция одесских укрытий. Фото: ГСЧС в Одесской области

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу

Между тем, в Оперативном командовании "Юг" в очередной раз призывают граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и идти к защитным укрытиям. Ведь враг продолжает тактику террора мирного населения.

Укрытие в Одессе. Фото: ГСЧС в Одесской области

Только во время последнего массированного ракетного удара по Одесской области в ночь на 14 июня враг применил "Калибры" и разрушил бизнес-центр, склады, жилые дома. Оккупанты запустили ракеты с корабля, находившегося в Черном море. В результате — трое погибших и 13 раненых.

Наталья Гуменюк — спикер ОК "Юг". Новини.LIVE

"Надо понимать, что проведение воздушного боя и работа ПВО над жилыми кварталами очень опасны, поэтому всем жителям еще раз подчеркиваю, что необходимо переходить в укрытие даже если вы верите в нашу ПВО. Мы говорили о том, что враг выискивает новые тактики, может применить, в том числе и баллистическое оружие, которое очень сложно обнаруживать и сбивать. Поэтому необходимо придерживаться правила двух стен, а если есть время — переходить в укрытие", — резюмировала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

На сегодня в Одесской области более 1400 укрытий в пригодном состоянии. Так что граждане могут беспрепятственно ими пользоваться. Что же касается укрытий, техническое состояние которых не отвечает требованиям, то в настоящее время органы местной власти должны как можно быстрее привести их в порядок.

Напомним, ночью 1 июня РФ нанесла ракетный удар по столице. Обломки одной из ракет упали в Деснянском районе возле местной поликлиники, укрытие которой было закрытым — три человека погибли.

Уже третьего июня в Одесской области была создана комиссия для проверки всех бомбоубежищ.

Также отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский 23 июня планирует провести заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). На встрече обсудят вопросы, связанные с коррупцией в судейском корпусе и подготовкой укрытий.