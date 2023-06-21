В Одесі тестуватимуть систему сповіщення: де лунатиме "Повітряна тривога"

Сирена сповіщення. Фото: google

В Одесі тестуватимуть системи сповіщення. Сигнал повітряної тривоги лунатиме в деяких районах міста.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Сьогодні, 21 червня, впродовж дня продовжуються заходи щодо встановлення систем оповіщення в районах центрального автовокзалу (вулиць Балківської — Колонтаївської) та Аркадії (вулиць Посмітного — Генуезької). Можливе короткочасне звучання сирен та голосових оповіщень", — йдеться в повідомленні.

Втім, крім тестування системи, можливе звучання й справжньої тривоги. Тож слід слідкувати за інформацією на офіційних джерелах.

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо вказано близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста повинні бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи їм неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Обстріли Одещини

Нагадаємо, 15 червня, по півдню країни запустили 13 безпілотників. За попередньою інформацією, всі БпЛА було знищено.

Крім того, в ніч проти 14 червня, окупанти запустили по Одесі чотири високоточні ракети типу "Калібр". Втім, від рук ворога вчергове постраждали цивільні об’єкти. Одними з перших на ліквідацію наслідків приїхали патрульні поліцейські. Кадри перших хвилин після влучання ракети в Одесі дивіться в матеріалі.