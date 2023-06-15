Атака по Одещині: Братчук про кількість дронів, що збили сили ППО

Іранський дрон-камікадзе. Фото: google

Другу ніч поспіль окупанти атакують Одещину. Сьогодні, 15 червня, по півдню країни запустили 13 безпілотників. За попередньою інформацією всі БпЛА було знищено.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Південь, військовий експерт Сергій Братчук.

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"За попередньою інформацією наших військових 13 шахедів було спрямовано на Одещину, всі вони були знищені нашими оборонцями. Сьогоднішня ніч не дивлячись на тривожність була більш приємною, наскільки це можна говорити, принаймні що всі ворожі безпілотники знищені", — зазначив Сергій Братчук.

Він також додав, що як правило безпілотники летять з району Азовського моря, буває що з тимчасово окупованої території України.

Нагадаємо, в ніч проти 14 червня, окупанти запустили по Одесі чотири високоточні ракети типу "Калібр". Втім, від рук ворога вчергове постраждали цивільні об’єкти. Одними з перших на ліквідацію наслідків приїхали патрульні поліцейські. Кадри перших хвилин після влучання ракети в Одесі — дивіться в матеріалі.

Росіяни знищили в Одесі торговельний центр, пошкодили будівлю навчального закладу, бізнес-центру та склад продовольства. Пошкоджені фасади, віконні рами, дах, машини, що були поруч припарковані. Все це сталося на проспекті Шевченка. Фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська була на місці події.