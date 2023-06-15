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Атака по Одесской области: Братчук о количестве дронов, которые сбили силы ПВО

15 июня 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Атака по Одесской области: Братчук о количестве дронов, которые сбили силы ПВО
Иранский дрон-камикадзе. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вторую ночь подряд оккупанты атакуют Одесчину. Сегодня, 15 июня, по югу страны запустили 13 беспилотников. По предварительной информации, все БПЛА были уничтожены.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Юг, военный эксперт Сергей Братчук.

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"По предварительной информации наших военных 13 шахедов были направлены на Одесчину, все они были уничтожены нашими защитниками. Сегодняшняя ночь, несмотря на тревожность, была более приятной, насколько это можно говорить, по крайней мере, что все вражеские беспилотники уничтожены", — отметил Сергей Братчук.

Он также добавил, что, как правило, беспилотники улетают из района Азовского моря, бывает что с временно оккупированной территории Украины.

Напомним, в ночь на 14 июня, оккупанты запустили по Одессе четыре высокоточных ракеты типа "Калибр". Впрочем, от рук врага в очередной раз пострадали гражданские объекты. Одними из первых на ликвидацию последствий приехали патрульные полицейские. Кадры первых минут после попадания ракеты в Одессе — смотрите в материале.

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