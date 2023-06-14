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"Дитина поранена": кадри перших хвилин після влучання ракети в Одесі

14 червня 2023 13:03
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Дитина поранена": кадри перших хвилин після влучання ракети в Одесі
Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ніч проти 14 червня, окупанти запустили по Одесі чотири високоточні ракети типу "Калібр". Втім, від рук ворога вчергове постраждали цивільні об’єкти. Одними з перших на ліквідацію наслідків приїхали патрульні поліцейські. 

Відео опублікували в Telegram Патрульної поліції України. 

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"Чергова цинічна ракетна атака окупантів по цивільних обʼєктах та мирних людях. На жаль, є загиблі та поранені. Ми одними з перших прибули на місце події. Евакуйовували громадян з пошкодженого будинку, надавали необхідну допомогу постраждалим. На місці також працювали всі відповідні служби. Щирі співчуття родинам загиблих та травмованих", — зазначив  перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Нагадаємо, прокурори документують наслідки обстрілу, що стався в Одесі. Відповідно до процесуального керівництва, розпочато досудове розслідування кримінальних проваджень у зв'язку з порушенням законів та звичаїв війни, згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України.

Зазначимо, в Чорному морі продовжують нести бойове чергування ворожі ракетоносії. Загроза чергового удару висока.

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