"Ребенок ранен": кадры первых минут после попадания ракеты в Одессе

Последствия обстрелов Одессы. Фото: Юлия Браславская / Новости.LIVE

В ночь на 14 июня, оккупанты запустили по Одессе четыре высокоточных ракеты типа "Калибр". Впрочем, от рук врага в очередной раз пострадали гражданские объекты. Одними из первых на ликвидацию последствий приехали патрульные полицейские.

Видео было опубликовано в telegram Патрульной полиции Украины.

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"Очередная циничная ракетная атака оккупантов по гражданским объектам и мирным людям. К сожалению, есть погибшие и раненые. Мы одними из первых прибыли на место происшествия. Эвакуировали граждан из поврежденного дома, оказывали необходимую помощь пострадавшим. На месте также работали все соответствующие службы. Искренние соболезнования семьям погибших и травмированных", — отметил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Напомним, прокуроры документируют последствия произошедшего в Одессе обстрела. В соответствии с процессуальным руководством, начато досудебное расследование уголовных производств в связи с нарушением законов и обычаев войны, согласно статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Отметим, в Черном море продолжают нести боевое дежурство вражеские ракетоносители. Угроза очередного удара высока.