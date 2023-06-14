Нічний обстріл Одеси: розбір завалів завершено

Правоохоронці працюють на місці "прильоту". Фото: МВС України

Окупанти вчергове обстріляли цивільні об'єкти в Одесі. Внаслідок нічної атаки троє людей загинула, а 13 отримали поранення. Наразі пошуково-рятувальна операція на місці "прильоту" завершена.

Про це повідомляє МВС України.

Читайте також:

"Знову об’єкти цивільної інфраструктури: бізнес-центр, навчальний заклад, магазини, церква, заклад харчування. Вночі. Підступно, як і завжди", — Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Всім постраждалим надають медичну допомогу. Крім того, з людьми ведуть бесіду кваліфіковані психологи.

Психолог ДСНС надає допомогу чоловікові. Фото: МВС України

Більше про нічну атаку по Одесі

Як повідомляють в ОК "Південь", РФ спрямувала чотири "Калібри" з корабля в Чорному морі. Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж російська армія спричинила руйнування в 1000 кв.м та пожежу на площі 400 кв. м.

Зазначимо, триває 476 доба збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі російські окупанти атакували територію України крилатими ракетами та іранськими ударними БпЛА типу Shahed.