Ночной обстрел Одессы: разбор завалов завершен

Правоохранители работают на месте прилета. Фото: МВД Украины

Оккупанты в очередной раз обстреляли гражданские объекты в Одессе. В результате ночной атаки три человека погибли, а 13 получили ранения. В настоящее время поисково-спасательная операция на месте "прилета" завершена.

Об этом сообщает МВД Украины.

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"Снова объекты гражданской инфраструктуры: бизнес-центр, учебное заведение, магазины, церковь, заведение питания. Ночью. Коварно, как и всегда", — Министр внутренних дел Игорь Клименко.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Кроме того, с людьми беседуют квалифицированные психологи.

Психолог ГСЧС оказывает помощь мужчине. Фото: МВД Украины

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Как сообщают в ОК "Юг", РФ направила четыре "Калибра" с корабля в Черном море. Попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей российская армия повлекла за собой разрушение в 1000 кв.м и пожар на площади 400 кв. м.

Отметим, продолжаются 476 сутки вооруженной агрессии РФ против Украины. Сегодня ночью российские оккупанты атаковали территорию Украины крылатыми ракетами и иранскими ударными БпЛА типа Shahed.