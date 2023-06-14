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Ночной обстрел Одессы: разбор завалов завершен

14 июня 2023 10:11
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ночной обстрел Одессы: разбор завалов завершен
Правоохранители работают на месте прилета. Фото: МВД Украины
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Оккупанты в очередной раз обстреляли гражданские объекты в Одессе. В результате ночной атаки три человека погибли, а 13 получили ранения. В настоящее время поисково-спасательная операция на месте "прилета" завершена.

Об этом сообщает МВД Украины.

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"Снова объекты гражданской инфраструктуры: бизнес-центр, учебное заведение, магазины, церковь, заведение питания. Ночью. Коварно, как и всегда", — Министр внутренних дел Игорь Клименко.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Кроме того, с людьми беседуют квалифицированные психологи.

Психолог ГСЧС оказывает помощь мужчине. Фото: МВД Украины
Психолог ГСЧС оказывает помощь мужчине. Фото: МВД Украины

Больше о ночной атаке по Одессе

Как сообщают в ОК "Юг", РФ направила четыре "Калибра" с корабля в Черном море. Попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей российская армия повлекла за собой разрушение в 1000 кв.м и пожар на площади 400 кв. м.

Отметим, продолжаются 476 сутки вооруженной агрессии РФ против Украины. Сегодня ночью российские оккупанты атаковали территорию Украины крылатыми ракетами и иранскими ударными БпЛА типа Shahed.

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