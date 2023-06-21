В Одессе будут тестировать систему оповещения: где будет звучать "Воздушная тревога"

Сирена оповещения. Фото: google

В Одессе будут тестировать системы оповещения. Сигнал воздушной тревоги будет раздаваться в некоторых районах города.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"Сегодня, 21 июня, в течение дня продолжаются мероприятия по установлению систем оповещения в районах центрального автовокзала (улиц Балковской — Колонтаевской) и Аркадии (улиц Посмитного — Генуэзской). Возможно кратковременное звучание сирен и голосовых оповещений", — говорится в сообщении.

Впрочем, кроме тестирования системы возможно звучание и настоящей тревоги. Поэтому следует следить за информацией на официальных источниках.

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На нем отдельно указано около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Обстрелы Одесчины

Напомним, 15 июня, по югу страны запустили 13 беспилотников. По предварительной информации, все БПЛА были уничтожены.

Кроме того, в ночь на 14 июня, оккупанты запустили по Одессе четыре высокоточных ракеты типа "Калибр". Впрочем, от рук врага в очередной раз пострадали гражданские объекты. Одними из первых на ликвидацию последствий приехали патрульные полицейские. Кадры первых минут после попадания ракеты в Одессе смотрите в материале.