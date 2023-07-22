В Одесі витратять 200 тисяч на бомбосховища

Бомбосховище в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Одеська мерія оголосила тендер для облаштування укриттів та бомбосховищ. На дрібне господарське приладдя планують витратити понад 200 тисяч гривень.

Про це Новини.LIVE дізналося із системи електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

У документі йдеться, що Комунальне підприємство "Сервісний центр" шукає юридичну особу, яка забезпечить потреби міста.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Що саме планують закупити

одноразові склянки — 3120 штуки;

губки для прибирання — 65 штук;

совки металеві — 63 штуки;

відра — 126 штук;

швабри — 126 штук;

віники — 126 штук;

туалетні йоржі — 63 штуки.

На порталі зазначено, що аукціон почнеться 31 липня. Комунальники планують знайти підрядника якомога швидше.

Раніше ми писали, що внаслідок втручання прокуратури було розірвано три договори про закупівлю підрядних робіт, виконаних за кошти місцевого бюджету, загальною вартістю понад 695 млн грн. Ці угоди були укладені з одеським підприємством "Ростдорстрой" із порушенням процедури закупівлі.

Нагадаємо, у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) виступають за зміни у механізмі здійснення державних закупівель під час війни. Відомство розробило відповідні пропозиції.