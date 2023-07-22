В Одессе потратят 200 тысяч на бомбоубежища

Бомбоубежище в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Одесская мэрия объявила тендер для обустройства укрытий и бомбоубежищ. На мелкие хозяйственные принадлежности планируют потратить более 200 тысяч гривен.

Об этом Новини.LIVE узнало из системы электронных закупок Prozorro.

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В документе говорится, что Коммунальное предприятие "Сервисный центр" ищет юридическое лицо, которое обеспечит потребности города.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Что именно планируют закупить

одноразовые стаканы — 3120 штуки;

губки для уборки — 65 штук;

совки металлические — 63 штуки;

ведра — 126 штук;

швабры — 126 штук;

веники — 126 штук;

туалетные ерши — 63 штуки.

На портале отмечено, что аукцион начнется 31 июля. Коммунальщики планируют найти подрядчика как можно скорее.

Ранее мы писали, что в результате вмешательства прокуратуры было разорвано три договора о закупке подрядных работ, выполненных за средства местного бюджета, общей стоимостью более 695 млн грн. Эти соглашения были заключены с одесским предприятием "Ростдорстрой" с нарушением процедуры закупки.

Напомним, в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) выступают за изменения в механизме осуществления государственных закупок во время войны. Ведомство разработало соответствующие предложения.