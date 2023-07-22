В Одессе потратят 200 тысяч на бомбоубежища

В Одессе потратят 200 тысяч на уборку в бомбоубежищах: что купят
Одесская мэрия объявила тендер для обустройства укрытий и бомбоубежищ. На мелкие хозяйственные принадлежности планируют потратить более 200 тысяч гривен.
Об этом Новини.LIVE узнало из системы электронных закупок Prozorro.
В документе говорится, что Коммунальное предприятие "Сервисный центр" ищет юридическое лицо, которое обеспечит потребности города.
Что именно планируют закупить
- одноразовые стаканы — 3120 штуки;
- губки для уборки — 65 штук;
- совки металлические — 63 штуки;
- ведра — 126 штук;
- швабры — 126 штук;
- веники — 126 штук;
- туалетные ерши — 63 штуки.
На портале отмечено, что аукцион начнется 31 июля. Коммунальщики планируют найти подрядчика как можно скорее.
Ранее мы писали, что в результате вмешательства прокуратуры было разорвано три договора о закупке подрядных работ, выполненных за средства местного бюджета, общей стоимостью более 695 млн грн. Эти соглашения были заключены с одесским предприятием "Ростдорстрой" с нарушением процедуры закупки.
Напомним, в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) выступают за изменения в механизме осуществления государственных закупок во время войны. Ведомство разработало соответствующие предложения.