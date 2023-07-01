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Ремонту набережної не буде: одеська мерія розірвала договір з підрядником

1 липня 2023 20:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеська мерія розірвала договір з підрядником
Стан аркадійської набережної. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Аркадійська набережна знову залишиться без ремонту. Одеська міська рада розірвала тендер із "Ростдорстроєм" через значні порушення. 

Про це повідомляють у ЗМІ з посиланням на обласну прокуратуру.

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"Підприємством не надано передбачені умовами тендеру документи щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору", — зазначили в прокуратурі.

Також у відомстві наголошують, що на реконструкцію частини набережної в Аркадії було виділено 52 мільйони 384 тисячі гривень. На ці гроші планувалося проведення капітального ремонту берегоукріплення №1 і траверсу №2 в районі пляжу.

Зазначимо, що величезні ями В Аркадії на бетонній набережній з’явилися ще в травні. Руйнування намагалися зупинити, втім тріщини більшають.

Нагадаємо, в антикорупційному бюро стверджують, що директор департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної військової адміністрації Віктор Лунгул причетний до корупційної схеми. За даними слідства, бізнесмени Борис Кауфман та Олександр Грановський отримували неправомірну допомогу від Лунгула, що дозволило їм збагачуватися на майнових активах.

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