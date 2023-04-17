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Замість покинутого кафе — шестиповерхівка: на одеському узбережжі з’явиться нова адмінбудівля

17 квітня 2023 18:40
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
На одеському узбережжі з’явиться нова адмінбудівля
Реконструкція покинутої будівлі вже триває. Фото: Новини.LIVE
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В Одесі на 10 станції Великого Фонтану з’явиться нова адміністративна будівля. Її планують побудувати на місці покинутого кафе. У перспективі — облаштування  підземного паркінгу.

Про це повідомляє депутат Одеської міської ради Олександр Авдєєв.

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За його словами, замовник будівництва — фізична особа. Покинуте кафе загальною площею 860,6 кв.м, належить йому на підставі договору купівлі-продажу від 6 грудня 2019 року.

"Департамент архітектури та містобудування видав містобудівні умови та обмеження від 19 червня 2020 року на проєктування саме за цим цільовим призначенням. Земельні ділянки використовуються замовником на підставі договорів оренди землі від 12.11.2021", — написав Олександр Авдєєв.

Законність будівництва

Наказом Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради від 30 листопада 2021 року № 01-07/210 затверджено Додаток до раніше наданих містобудівних умов та обмежень для проєктування об’єкта. 

Генеральним проєктувальником ТОВ "Дизейдж" розроблено проєктну документацію на будівництво, яка пройшла експертизу в Одеській філії ДП "Державний науково-дослідний та проєктно-вишукувальний інститут "НДІпроєктреконструкція". Надано позитивний експертний звіт  від 21 грудня 2021 року № ЕП-4568/12-21.  Клас наслідків (відповідальності) — СС2.

Дозвіл на виконання робіт

Управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради 28.04.2022 видано дозвіл на виконання робіт № ОД 012220425757.

 Генеральний підрядник — Приватне підприємство  "Будівельна компанія "Будмонтаж 98". Авторський нагляд здійснює Катерина Багріна. Технічний нагляд — Володимир Сорокін.

Матеріали занесено до Одеської міської інтерактивної мапи.

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