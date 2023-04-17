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Вместо заброшенного кафе — шестиэтажка: на одесском побережье появится новое админздание

17 апреля 2023 18:40
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
На одесском побережье появится новое админздание
Реконструкция заброшенного здания уже началась. Фото: Новини.LIVE
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В Одессе на 10-й станции Большого Фонтана появится новое административное здание. Ее планируют построить на месте заброшенного кафе. В перспективе — обустройство подземного паркинга.

Об этом сообщает депутат Одесского городского совета Александр Авдеев.

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По его словам, заказчик строительства — физическое лицо. Покинутое кафе общей площадью 860,6 кв.м, принадлежит ему на основании договора купли-продажи от 6 декабря 2019 года.

"Департамент архитектуры и градостроительства издал градостроительные условия и ограничения от 19 июня 2020 года на проектирование именно по этому целевому назначению. Земельные участки используются заказчиком на основании договоров аренды земли от 12.11.2021", — написал Александр Авдеев.

Законность строительства

Приказом Департамента архитектуры и градостроительства Одесского городского совета от 30 ноября 2021 г. № 01-07/210 утверждено Приложение к ранее предоставленным градостроительным условиям и ограничениям для проектирования объекта.

Генеральным проектировщиком ООО "Дизейдж" разработана проектная документация на строительство, которая прошла экспертизу в Одесском филиале ГП "Государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "Нипроектреконструкция". Представлен положительный экспертный отчет от 21 декабря 2021 года № ЭП-4568/12. Класс последствий (ответственности) — СС2.

Разрешение на выполнение работ

Управлением государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета 28.04.2022 выдано разрешение на выполнение работ № ОД 012220425757.

Генеральный подрядчик — частное предприятие строительная компания "Строймонтаж 98". Авторский надзор осуществляет Екатерина Багрина. Технический надзор — Владимир Сорокин.

Материалы занесены в Одесскую городскую интерактивную карту.

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