Одесити передали в Херсон мобільне укриття: скільки людей воно може врятувати

В Таврійському мікрорайоні Херсона встановили укриття. Фото: Ілля Блохін.

Одеські волонтери продовжують встановлювати мобільні укриття в містах, що під постійним обстрілом. Вже сьомий бункер з’явився в Херсоні.

Про це Новини.LIVE розповів керівник проєкту SafePlace4UA та благодійної організації "Юність 2.0" Ілля Блохін.

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"Укриття було встановлено в одному з жвавих місць Херсона — в Таврійському мікрорайоні. Його вага становить 42 тонни, використовується бетон B40 з високою стійкою, з додаванням металевого волокна. Укриття призначене для перебування 20-25 людей", — розповів Ілля Блохін.

Сьоме мобільне укриття в Херсоні. Фото: Ілля Блохін.

Що відомо про мобільне сховище

Одеській благодійний фонд SafePlace4UA займається будівництвом укриттів на прохання мера Миколаєва Олександра Сенкевича. Вони мають два входи. Гроші надають приватні підприємства. Загалом благодійний фонд планує встановити близько тисячі подібних захисних конструкцій у різних містах України. Всі укриття роблять за ізраїльським зразком з армованого бетону. Їх планують встановити і в інших містах України.

В чому перевага монолітних споруд та скільки ще планується виготовити найближчим часом, спеціально для Новини.LIVE розповів керівник проєкту SafePalace4UA Ілля Блохін.