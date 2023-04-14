Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одесити передали в Херсон мобільне укриття: скільки людей воно може врятувати arrow

Одесити передали в Херсон мобільне укриття: скільки людей воно може врятувати

14 квітня 2023 11:01
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесити передали в Херсон мобільне укриття: скільки людей воно може врятувати
В Таврійському мікрорайоні Херсона встановили укриття. Фото: Ілля Блохін.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеські волонтери продовжують встановлювати мобільні укриття в містах, що під постійним обстрілом. Вже сьомий бункер з’явився в Херсоні. 

Про це Новини.LIVE розповів керівник проєкту SafePlace4UA та благодійної організації "Юність 2.0" Ілля Блохін.

Читайте також:

"Укриття було встановлено в одному з жвавих місць Херсона — в Таврійському мікрорайоні. Його вага становить 42 тонни, використовується бетон B40 з високою стійкою, з додаванням металевого волокна. Укриття призначене для перебування 20-25 людей", — розповів Ілля Блохін.

Сьоме мобільне укриття в Херсоні. Фото: Ілля Блохін.
Сьоме мобільне укриття в Херсоні. Фото: Ілля Блохін.

Що відомо про мобільне сховище

Одеській благодійний фонд SafePlace4UA займається будівництвом укриттів на прохання мера Миколаєва Олександра Сенкевича. Вони мають два входи. Гроші надають приватні підприємства. Загалом благодійний фонд планує встановити близько тисячі подібних захисних конструкцій у різних містах України. Всі укриття  роблять за ізраїльським зразком з армованого бетону. Їх планують встановити і в інших містах України. 

В чому перевага монолітних споруд та скільки ще планується виготовити найближчим часом, спеціально для Новини.LIVE розповів керівник проєкту SafePalace4UA  Ілля Блохін.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB