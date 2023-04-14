Одесситы передали в Херсон мобильное укрытие: сколько людей оно может спасти

В Таврическом микрорайоне Херсона установили укрытие. Фото: Илья Блохин.

Одесские волонтеры продолжают устанавливать мобильные укрытия в городах под постоянным обстрелом. Уже седьмой бункер появился в Херсоне.

Об этом Новини.LIVE рассказал руководитель проекта SafePlace4UA и благотворительной организации "Юность 2.0" Илья Блохин.

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"Укрытие было установлено в одном из оживленных мест Херсона - в Таврическом микрорайоне. Его вес составляет 42 тонны, используется бетон B40 с высокой стойкой, с добавлением металлического волокна. Укрытие предназначено для пребывания 20-25 человек", — рассказал Илья Блохин.

Седьмое мобильное укрытие в Херсоне. Фото: Илья Блохин.

Что известно о мобильном хранилище

Одесский благотворительный фонд SafePlace4UA занимается строительством укрытий по просьбе мэра Николаева Александра Сенкевича. Они имеют два входа. Деньги предоставляют частные предприятия. В общей сложности благотворительный фонд планирует установить около тысячи подобных защитных конструкций в разных городах Украины. Все укрытия производят по израильскому образцу из армированного бетона. Их планируется установить и в других городах Украины.

В чем преимущество монолитных сооружений и сколько еще планируется изготовить в ближайшее время, специально для Новини.LIVE рассказал руководитель проекта SafePalace4UA Илья Блохин.