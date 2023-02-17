Мобільні укриття з Одеси встановлять у чотирьох містах України

Ціна одного укриття понад 400 тисяч гривень

Одеські волонтери хочуть встановити мобільні укриття в Запоріжжі, Херсоні, Кривому розі та Нікополі. Для цього вони шукають додаткові джерела фінансування.

Про це під час брифінгу розповів керівник проєкту SafePlace4UA та благодійної організації "Юність 2.0" Ілля Блохін.

У березні в Херсоні встановлять ще два мобільні укриття з Одеси. Одне з них у мікрорайоні Острів, який постійно обстрілюють окупанти.

"За майже пів року ми встановили вже шість мобільних укриттів: чотири в Херсоні, два в Миколаєві. Зараз виготовляємо ще два укриття, які, мабуть, на початку чи всередині березня відправимо до Херсона. Одне з них поїде у мікрорайон Острів, який постійно обстрілюють росіяни", — розповів Ілля Блохін.

Всі укриття роблять за ізраїльським зразком з армованого бетону. Їх планують встановити і в інших містах України.

"Зараз ми шукаємо можливість встановити додаткові укриття в містах, які постійно обстрілюють — Запоріжжі, Кривому Розі та Нікополі. Але для цього потрібно фінансування. 95% нашого проєкту фінансують юридичні особи. З компаній, які цікавилися проєктом, приблизно тільки 30% надали гроші. І зараз будемо активно намагатися долучити іноземних партнерів до цього проєкту мобільних укриттів. Активно працюємо у Німеччині", — додав Ілля Блохін.

В чому перевага монолітних споруд та скільки ще планується виготовити найближчим часом, спеціально для Новини.LIVE розповів керівник проєкту SafePalace4UA Ілля Блохін.