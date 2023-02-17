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Одеські волонтери рятують життя: мобільні укриття встановлять у чотирьох містах України

17 лютого 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Мобільні укриття з Одеси встановлять у чотирьох містах України
Ціна одного укриття понад 400 тисяч гривень
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеські волонтери хочуть встановити мобільні укриття в Запоріжжі, Херсоні, Кривому розі та Нікополі. Для цього вони шукають додаткові джерела фінансування. 

Про це під час брифінгу розповів керівник проєкту SafePlace4UA та благодійної організації "Юність 2.0" Ілля Блохін.

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У березні в Херсоні встановлять ще два мобільні укриття з Одеси. Одне з них у мікрорайоні Острів, який постійно обстрілюють окупанти. 

"За майже пів року ми встановили вже шість мобільних укриттів: чотири в Херсоні, два в Миколаєві. Зараз виготовляємо ще два укриття, які, мабуть, на початку чи всередині березня відправимо до Херсона. Одне з них поїде у мікрорайон Острів, який постійно обстрілюють росіяни", — розповів Ілля Блохін.

Всі укриття  роблять за ізраїльським зразком з армованого бетону. Їх планують встановити і в інших містах України. 

"Зараз ми шукаємо можливість встановити додаткові укриття в містах, які постійно обстрілюють — Запоріжжі, Кривому Розі та Нікополі. Але для цього потрібно фінансування. 95% нашого проєкту фінансують юридичні особи. З компаній, які цікавилися проєктом, приблизно тільки 30% надали гроші. І зараз будемо активно намагатися долучити  іноземних партнерів до цього проєкту мобільних укриттів. Активно працюємо у Німеччині", — додав Ілля Блохін.

В чому перевага монолітних споруд та скільки ще планується виготовити найближчим часом, спеціально для Новини.LIVE розповів керівник проєкту SafePalace4UA  Ілля Блохін.

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