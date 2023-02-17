Мобильные укрытия из Одессы установят в четырех городах Украины

Цена одного укрытия свыше 400 тысяч гривен

Одесские волонтеры хотят установить мобильные укрытия в Запорожье, Херсоне, Кривом Роге и Никополе. Для этого они ищут дополнительные источники финансирования.

Об этом на брифинге рассказал руководитель проекта SafePlace4UA и благотворительной организации "Юность 2.0" Илья Блохин.

В марте в Херсоне установят еще два мобильных укрытия из Одессы. Одно из них в микрорайоне Остров, который постоянно обстреливают оккупанты.

"За почти пол года мы установили уже шесть мобильных укрытий: четыре в Херсоне, два в Николаеве. Сейчас производим еще два укрытия, которые, пожалуй, в начале или середине марта отправим в Херсон. Одно из них поедет в постоянно действующий Остров, который постоянно обстреливают россияне", — рассказал Илья Блохин.

Все укрытия производят по израильскому образцу из армированного бетона. Их планируется установить и в других городах Украины.

"Сейчас мы ищем возможность установить дополнительные укрытия в постоянно обстреливаемых городах — Запорожье, Кривом Роге и Никополе. Но для этого нужно финансирование. 95% нашего проекта финансируют юридические лица. Из интересующихся проектом компаний примерно только 30% предоставили деньги. И сейчас будем активно пытаться приобщить иностранных партнеров к этому проекту мобильных укрытий. Активно работаем в Германии", — добавил Илья Блохин.

В чем преимущество монолитных сооружений и сколько еще планируется изготовить в ближайшее время? Специально для Новини.LIVE рассказал руководитель проекта SafePalace4UA Илья Блохин.