Мобильные укрытия из Одессы установят в четырех городах Украины

Одесские волонтеры спасают жизни: мобильные укрытия установят в четырех городах Украины
Одесские волонтеры хотят установить мобильные укрытия в Запорожье, Херсоне, Кривом Роге и Никополе. Для этого они ищут дополнительные источники финансирования.
Об этом на брифинге рассказал руководитель проекта SafePlace4UA и благотворительной организации "Юность 2.0" Илья Блохин.
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В марте в Херсоне установят еще два мобильных укрытия из Одессы. Одно из них в микрорайоне Остров, который постоянно обстреливают оккупанты.
"За почти пол года мы установили уже шесть мобильных укрытий: четыре в Херсоне, два в Николаеве. Сейчас производим еще два укрытия, которые, пожалуй, в начале или середине марта отправим в Херсон. Одно из них поедет в постоянно действующий Остров, который постоянно обстреливают россияне", — рассказал Илья Блохин.
Все укрытия производят по израильскому образцу из армированного бетона. Их планируется установить и в других городах Украины.
"Сейчас мы ищем возможность установить дополнительные укрытия в постоянно обстреливаемых городах — Запорожье, Кривом Роге и Никополе. Но для этого нужно финансирование. 95% нашего проекта финансируют юридические лица. Из интересующихся проектом компаний примерно только 30% предоставили деньги. И сейчас будем активно пытаться приобщить иностранных партнеров к этому проекту мобильных укрытий. Активно работаем в Германии", — добавил Илья Блохин.
В чем преимущество монолитных сооружений и сколько еще планируется изготовить в ближайшее время? Специально для Новини.LIVE рассказал руководитель проекта SafePalace4UA Илья Блохин.