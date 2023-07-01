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Ремонта набережной не будет: одесская мэрия расторгла договор с подрядчиком

1 июля 2023 20:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесская мэрия расторгла договор с подрядчиком
Состояние аркадийской набережной. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Аркадийская набережная снова останется без ремонта. Одесский городской совет разорвал тендер с "Ростдорстроем" из-за значительных нарушений.

Об этом сообщают в СМИ со ссылкой на областную прокуратуру.

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"Предприятием не предоставлены предусмотренные условиями тендера документы о наличии оборудования и материально-технической базы, работников соответствующей квалификации, имеющие необходимые знания и опыт, документально подтвержденный опыт выполнения аналогичного по предмету закупки договора", — отметили в прокуратуре.

Также в ведомстве отмечают, что на реконструкцию части набережной в Аркадии было выделено 52 миллиона 384 тысяч гривен. На эти деньги планировалось проведение капитального ремонта берегоукрепления №1 и траверса №2 в районе пляжа.

Отметим, что огромные ямы в Аркадии на бетонной набережной появились еще в мае. Разрушения пытались остановить, впрочем, трещины увеличиваются.

Напомним, в антикоррупционном бюро утверждают, что директор департамента капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской областной военной администрации Виктор Лунгул причастен к коррупционной схеме. По данным следствия, бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский получали неправомерную помощь от Лунгула, что позволило обогащаться имущественными активами.

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