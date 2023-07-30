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В Одессе ремонтируют больницу за 60 миллионов: что планируют сделать

30 июля 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесскую детскую больницу планируют отремонтировать
Одесская детская лечебница. Фото: Facebook Детская Больница
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе планируется отремонтировать детскую больницу. Управление капитального строительства оценило реконструкцию медучреждения на Академика Заболотного в 61 миллион.

Об этом Новини.LIVE узнало из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона, Одесский горсовет ищет подрядчика, который выполнит капитальный ремонт некоторых частей больницы и заменит коммуникации.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Что именно планируют сделать

  • систему вентиляции — этим работам посвящена почти половина технического задания;
  • обновить внутреннюю отделку, водопровод, канализацию, отопление, систему кондиционирования и противопожарной защиты;
  • установить три лифта;
  • сделать крыльцо и пандусы.

На портале отмечено, что аукцион начался 28 июля и будет держать до 7 августа включительно. Начнется аукцион 7 августа.

Другие тендеры в Одессе

В Одессе планируют отремонтировать городскую клиническую больницу более чем за 15 миллионов гривен. На эти средства в медучреждении хотят обновить кровлю с энергосберегающими технологиями.

Напомним, в Одесской области планируют отремонтировать дамбу на одном из прудов за 13 385 445 гривен. Исполнителем работ без аукциона стало предприятие Николаевской области.

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