Одесскую детскую больницу планируют отремонтировать

В Одессе ремонтируют больницу за 60 миллионов: что планируют сделать
В Одессе планируется отремонтировать детскую больницу. Управление капитального строительства оценило реконструкцию медучреждения на Академика Заболотного в 61 миллион.
Об этом Новини.LIVE узнало из системы электронных закупок Prozorro.
По данным открытого аукциона, Одесский горсовет ищет подрядчика, который выполнит капитальный ремонт некоторых частей больницы и заменит коммуникации.
Что именно планируют сделать
- систему вентиляции — этим работам посвящена почти половина технического задания;
- обновить внутреннюю отделку, водопровод, канализацию, отопление, систему кондиционирования и противопожарной защиты;
- установить три лифта;
- сделать крыльцо и пандусы.
На портале отмечено, что аукцион начался 28 июля и будет держать до 7 августа включительно. Начнется аукцион 7 августа.
Другие тендеры в Одессе
В Одессе планируют отремонтировать городскую клиническую больницу более чем за 15 миллионов гривен. На эти средства в медучреждении хотят обновить кровлю с энергосберегающими технологиями.
Напомним, в Одесской области планируют отремонтировать дамбу на одном из прудов за 13 385 445 гривен. Исполнителем работ без аукциона стало предприятие Николаевской области.