Одесскую детскую больницу планируют отремонтировать

Одесская детская лечебница. Фото: Facebook Детская Больница

В Одессе планируется отремонтировать детскую больницу. Управление капитального строительства оценило реконструкцию медучреждения на Академика Заболотного в 61 миллион.

Об этом Новини.LIVE узнало из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона, Одесский горсовет ищет подрядчика, который выполнит капитальный ремонт некоторых частей больницы и заменит коммуникации.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Что именно планируют сделать

систему вентиляции — этим работам посвящена почти половина технического задания;

обновить внутреннюю отделку, водопровод, канализацию, отопление, систему кондиционирования и противопожарной защиты;

установить три лифта;

сделать крыльцо и пандусы.

На портале отмечено, что аукцион начался 28 июля и будет держать до 7 августа включительно. Начнется аукцион 7 августа.

Другие тендеры в Одессе

В Одессе планируют отремонтировать городскую клиническую больницу более чем за 15 миллионов гривен. На эти средства в медучреждении хотят обновить кровлю с энергосберегающими технологиями.

Напомним, в Одесской области планируют отремонтировать дамбу на одном из прудов за 13 385 445 гривен. Исполнителем работ без аукциона стало предприятие Николаевской области.