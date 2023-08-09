В Одесі оголосили тендер на понад 100 мільйонів: що робитимуть за ці кошти

Київський районний суд Одеси. Фото: Київський районний суд Одеси

Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило про проведення тендеру на ремонт будівлі Київського суду. Оцінили вартість робіт у понад 100 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізнались в системі публічних закупівель ProZorro.

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Об'єкт знаходиться за адресою: вулиця Варненська, 3-Б, місто Одеса. Очікувана вартість реконструкції становить 106 245 000 гривень. Дата проведення торгів встановлена на 16 серпня, та завершення робіт планується до кінця 2024 року.

Оголошений тендер в системі публічних закупівель Prozorro. Фото: скриншот

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