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В Одесі оголосили тендер на понад 100 мільйонів: що робитимуть за ці кошти

9 серпня 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі оголосили тендер на понад 100 мільйонів: що робитимуть за ці кошти
Київський районний суд Одеси. Фото: Київський районний суд Одеси
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило про проведення тендеру на ремонт будівлі Київського суду. Оцінили вартість робіт у понад 100 мільйонів гривень. 

Про це Новини.LIVE дізнались в системі публічних закупівель ProZorro.

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Об'єкт знаходиться за адресою: вулиця Варненська, 3-Б, місто Одеса. Очікувана вартість реконструкції становить 106 245 000 гривень. Дата проведення торгів встановлена на 16 серпня, та завершення робіт планується до кінця 2024 року. 

Оголошений тендер в системі публічних закупівель Prozorro. Фото: скриншот
Оголошений тендер в системі публічних закупівель Prozorro. Фото: скриншот

Цікаві тендери на Одещині

В Одеській області планують реконструювати очисні споруди. Усі роботи у Болградському районі місцева влада оцінила у 156 мільйонів гривень.

У Приморському районі Одеси планують побудувати новий водопровід за 400 мільйонів. 

В Одеській області планують відремонтувати греблю на одному зі ставків за 13 385 445 гривень. Виконувачем робіт без аукціону стало підприємство з Миколаївщини.

Одеська мерія оголосила тендер для облаштування укриттів та бомбосховищ. На дрібне господарське приладдя планують витратити понад 200 тисяч гривень.

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