В Одессе объявили тендер более чем на 100 миллионов: что будут делать за эти средства

Киевский райсуд Одессы. Фото: Киевский районный суд Одессы

Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило о проведении тендера по ремонту здания Киевского суда. Оценили стоимость работ более чем в 100 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали в системе публичных закупок ProZorro.

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Объект находится по адресу: улица Варненская, 3-Б город Одесса. Ожидаемая стоимость реконструкции составляет 106,245 млн гривен. Дата проведения торгов установлена на 16 августа и завершение работ планируется до конца 2024 года.

Объявлен тендер в системе публичных закупок Prozorro. Фото: скриншот

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