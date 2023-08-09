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В Одессе объявили тендер более чем на 100 миллионов: что будут делать за эти средства

9 августа 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе объявили тендер более чем на 100 миллионов: что будут делать за эти средства
Киевский райсуд Одессы. Фото: Киевский районный суд Одессы
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило о проведении тендера по ремонту здания Киевского суда. Оценили стоимость работ более чем в 100 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали в системе публичных закупок ProZorro.

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Объект находится по адресу: улица Варненская, 3-Б город Одесса. Ожидаемая стоимость реконструкции составляет 106,245 млн гривен. Дата проведения торгов установлена на 16 августа и завершение работ планируется до конца 2024 года.

Объявлен тендер в системе публичных закупок Prozorro. Фото: скриншот
Объявлен тендер в системе публичных закупок Prozorro. Фото: скриншот

Интересные тендеры в Одесской области

В Одесской области планируется реконструировать очистные сооружения. Все работы в Болградском районе местные власти оценили в 156 миллионов гривен.

В Приморском районе Одессы планируется построить новый водопровод за 400 миллионов.

В Одесской области планируют отремонтировать дамбу на одном из прудов за 13 385 445 гривен. Исполнителем работ без аукциона стало предприятие Николаевской области.

Одесская мэрия объявила тендер для обустройства укрытий и бомбоубежищ. На мелкие хозяйственные принадлежности планируют потратить более 200 тысяч гривен.

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