В Одеській області відбувся черговий безглуздий тендер

На Одещині планують ремонт очисних споруд за понад 100 мільйонів: що відомо
В Одеській області планують реконструювати очисні споруди. Усі роботи у Болградському районі місцева влада оцінила у 156 мільйонів гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися з системи електронних закупівель Prozorro.
За даними відкритого аукціону, замовником робіт виступило КП Болградської міської ради "Горводоканал".
Хто став новим власником
Переможцем стало ТОВ "Енергозберігаючі технології", яке було єдиним учасником закупівлі. Компанія повинна буде зробити реконструкцію до 30 травня 2024 року, якщо з нею укладуть угоду.
Інші тендери в Одеській області
У Приморському районі Одеси планують побудувати новий водопровід за 400 мільйонів.
В Одеській області планують відремонтувати греблю на одному зі ставків за 13 385 445 гривень. Виконувачем робіт без аукціону стало підприємство з Миколаївщини.
Нагадаємо, Одеська мерія оголосила тендер для облаштування укриттів та бомбосховищ. На дрібне господарське приладдя планують витратити понад 200 тисяч гривень.