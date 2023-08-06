В Одеській області відбувся черговий безглуздий тендер

Очисні споруди. Фото: google.com

В Одеській області планують реконструювати очисні споруди. Усі роботи у Болградському районі місцева влада оцінила у 156 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з системи електронних закупівель Prozorro.

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За даними відкритого аукціону, замовником робіт виступило КП Болградської міської ради "Горводоканал".

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Хто став новим власником

Переможцем стало ТОВ "Енергозберігаючі технології", яке було єдиним учасником закупівлі. Компанія повинна буде зробити реконструкцію до 30 травня 2024 року, якщо з нею укладуть угоду.

Інші тендери в Одеській області

У Приморському районі Одеси планують побудувати новий водопровід за 400 мільйонів.

В Одеській області планують відремонтувати греблю на одному зі ставків за 13 385 445 гривень. Виконувачем робіт без аукціону стало підприємство з Миколаївщини.

Нагадаємо, Одеська мерія оголосила тендер для облаштування укриттів та бомбосховищ. На дрібне господарське приладдя планують витратити понад 200 тисяч гривень.