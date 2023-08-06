В Одесской области прошел очередной нелепый тендер

На Одесчине планируют ремонт очистных сооружений более 100 миллионов: что известно
В Одесской области планируется реконструировать очистные сооружения. Все работы в Болградском районе местные власти оценили в 156 миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
По данным открытого аукциона, заказчиком работ выступило КП Болградского городского совета "Горводоканал".
Кто стал новым владельцем
Победителем стало ООО "Энергосберегающие технологии", которое являлось единственным участником закупки. Компания должна будет произвести реконструкцию до 30 мая 2024 года, если с ней будет заключен договор.
Другие тендеры в Одесской области
В Приморском районе Одессы планируют построить новый водопровод за 400 миллионов.
В Одесской области планируют отремонтировать дамбу на одном из прудов за 13 385 445 гривен. Исполнителем работ без аукциона стало предприятие Николаевской области.
Напомним, Одесская мэрия объявила тендер для обустройства укрытий и бомбоубежищ. На мелкие хозяйственные принадлежности планируют потратить более 200 тысяч гривен.