В Одесской области прошел очередной нелепый тендер

Очистные сооружения. Фото: google.com

В Одесской области планируется реконструировать очистные сооружения. Все работы в Болградском районе местные власти оценили в 156 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона, заказчиком работ выступило КП Болградского городского совета "Горводоканал".

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Кто стал новым владельцем

Победителем стало ООО "Энергосберегающие технологии", которое являлось единственным участником закупки. Компания должна будет произвести реконструкцию до 30 мая 2024 года, если с ней будет заключен договор.

Другие тендеры в Одесской области

В Приморском районе Одессы планируют построить новый водопровод за 400 миллионов.

В Одесской области планируют отремонтировать дамбу на одном из прудов за 13 385 445 гривен. Исполнителем работ без аукциона стало предприятие Николаевской области.

Напомним, Одесская мэрия объявила тендер для обустройства укрытий и бомбоубежищ. На мелкие хозяйственные принадлежности планируют потратить более 200 тысяч гривен.