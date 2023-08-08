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"Важливі тендери": на що в Одесі планують витратити 10 мільйонів

8 серпня 2023 14:23
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Важливі тендери": на що в Одесі планують витратити 10 мільйонів
Теплиця "Троянда". Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеський "Міськзелентрест" оголосив про проведення тендеру на ремонт теплиці, куди торік влучила російська ракета. Оцінили вартість робіт у майже 10 мільйонів гривень. 

Про це Новини.LIVE в системі публічних закупівель ProZorro.

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За даними порталу, площа тепличних споруд становить близько 4200 квадратних метрів, із яких 600 квадратних метрів уже були відновлені взимку. Розрахунки показують, що на ремонт решти теплиць планується виділити приблизно 2700 гривень за кожен квадратний метр.

Оголошений тендер в системі публічних закупівель Prozorro. Фото: скриншот
Оголошений тендер в системі публічних закупівель Prozorro. Фото: скриншот

Аукціон пройде 11 серпня. Переможець повинен буде виконати роботи до 31 грудня 2023 року. 

Нагадаємо, у квітні минулого року комунальна теплиця "Троянда", квіти з якої одесити бачать на клумбах міста, постраждала від ракетного обстрілу. Рослинний розплідник частково відремонтували, що дало змогу висаджувати квіти по місту. 

Цікаві тендери на Одещині

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