"Важные тендеры": на что в Одессе планируют потратить 10 миллионов

Теплица "Роза". Фото: Одесский городской совет

Одесский "Горзелентрест" объявил о проведении тендера на ремонт теплицы, куда в прошлом году попала российская ракета. Оценили стоимость работ почти в 10 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE в системе публичных закупок ProZorro.

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По данным портала, площадь тепличных сооружений составляет около 4200 квадратных метров, из которых 600 квадратных метров уже восстановлены зимой. Расчеты показывают, что на ремонт остальных теплиц планируется выделить около 2700 гривен за каждый квадратный метр.

Объявлен тендер в системе публичных закупок Prozorro. Фото: скриншот

Аукцион состоится 11 августа. Победитель должен будет выполнить работу до 31 декабря 2023 года.

Напомним, в апреле прошлого года коммунальная теплица "Роза", цветы из которой одесситы видят на клумбах города, пострадала от ракетных обстрелов. Растительный питомник частично отремонтировали, что позволило высаживать цветы по городу.

Интересные тендеры в Одесской области

В Одесской области планируется реконструировать очистные сооружения. Все работы в Болградском районе местные власти оценили в 156 миллионов гривен.

В Приморском районе Одессы планируется построить новый водопровод за 400 миллионов.

В Одесской области планируют отремонтировать дамбу на одном из прудов за 13 385 445 гривен. Исполнителем работ без аукциона стало предприятие Николаевской области.

Одесская мэрия объявила тендер для обустройства укрытий и бомбоубежищ. На мелкие хозяйственные принадлежности планируют потратить более 200 тысяч гривен.