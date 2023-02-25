Одеська теплиця "Троянда": як виглядає рослинний розплідник після обстрілу

В теплиці триває підготовка до розсаджування рослин

У квітні минулого року комунальна теплиця "Троянда", квіти з якої одесити бачать на клумбах міста, постраждала від ракетного обстрілу. Тепер рослинний розплідник ремонтують і паралельного розсаджують квіти.

Про це повідомили на сайті департаменту міського господарства.

"Ми взяли невелику частину і реконструюємо. Оскільки "Троянда" побудована давно, то її стан бажає кращого, то ми намагаємося його відновити. Ми знаходимось на трьох секціях, де приблизно 600 квадратних метрів площі. Відновлюємо опалення, зробили поверхню з полікарбонату", — каже директор КП "Міськзелентрест" Віталій Раскидний.

Варто додати, що значних пошкоджень конструкція теплиці "Троянда" й самі рослини зазнали 12 квітня минулого року, від ворожої ракети.

Однак весна наближається, тому все треба відновити. Працівники теплиці вже висаджують живці квітів, які висадять на клумбах міста.

"Це живці бересклету, ми ставимо їх до ящика, де рослини пускає коріння, а потім ми їх пересаджуємо до горщиків. Є у нас багато рослин, навіть "Українська ківі", — додала Озеленювач 5-го розряду Леся Заточна .

Тож невдовзі звичайні та екзотичні рослинний знайдуть в "Троянді" свій дім, у якому вони зміцніють і радуватимуть містян яскравими барвами.

Поки місто-герой Миколаїв тримає оборону і захищає тим самим Одесу, його майже щодня накривають ракетами. Та миколаївці продовжують бачити прекрасне серед жахіть війни. У цьому вирішили допомогти одеські підприємці й передали півтисячі трояндових кущів Миколаєву.