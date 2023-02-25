Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеські комунальники відновлюють роботу теплиці "Троянда": як виглядає рослинний розплідник після обстрілу arrow

Одеські комунальники відновлюють роботу теплиці "Троянда": як виглядає рослинний розплідник після обстрілу

25 лютого 2023 20:15
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Одеська теплиця "Троянда": як виглядає рослинний розплідник після обстрілу
В теплиці триває підготовка до розсаджування рослин
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

У квітні минулого року комунальна теплиця "Троянда", квіти з якої одесити бачать на клумбах міста, постраждала від ракетного обстрілу. Тепер рослинний розплідник ремонтують і паралельного розсаджують квіти.

Про це повідомили на сайті департаменту міського господарства.

Читайте також:

"Ми взяли невелику частину і реконструюємо. Оскільки "Троянда" побудована давно, то її стан бажає кращого, то ми намагаємося його відновити. Ми знаходимось на трьох секціях, де приблизно 600 квадратних метрів площі. Відновлюємо опалення, зробили поверхню з полікарбонату", — каже директор КП "Міськзелентрест" Віталій Раскидний.

Варто додати, що значних пошкоджень конструкція теплиці "Троянда" й самі рослини зазнали 12 квітня минулого року, від ворожої ракети.

Однак весна наближається, тому все треба відновити. Працівники теплиці вже висаджують живці квітів, які висадять на клумбах міста.

"Це живці бересклету, ми ставимо їх до ящика, де рослини пускає коріння, а потім ми їх пересаджуємо до горщиків. Є у нас багато рослин, навіть "Українська ківі", — додала Озеленювач 5-го розряду Леся Заточна .

Тож невдовзі звичайні та екзотичні рослинний знайдуть в "Троянді" свій дім, у якому вони зміцніють і радуватимуть містян яскравими барвами.

Поки місто-герой Миколаїв тримає оборону і захищає тим самим Одесу, його майже щодня накривають ракетами. Та миколаївці продовжують бачити прекрасне серед жахіть війни. У цьому вирішили допомогти одеські підприємці й передали півтисячі трояндових кущів Миколаєву.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

21:16 Уряд Британії безкоштовно надасть українським біженцям 3000 квитків на Євробачення

Новина з фото

21:00 З пам'ятника репресованим українцям у Петербурзі прибрали слова "невинно убієнним"

20:50 Орбан знову за своє: Угорщина вагається, хто ж винен у війні в Україні

20:40 Капітан Зінченко привів "Арсенал" до перемоги, а Миколенко поступився з "Евертоном"

Новина з фото

20:17 У Маріуполі знову горів зерновий термінал

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

20:01 У Сальвадорі створюють мегав'язницю на десятки тисяч людей

Ексклюзив

20:00 "Китаю доведеться долати наслідки катастрофи": астрологиня розповіла, чи вдасться путіну знайти нових союзників

Новина з фото

20:00 Мокрий сніг із дощем, але дуже тепло: в Укргідрометцентрі розповіли про погоду на завтра

19:45 Путініст Газманов розкритикував Пугачову за підтримку України

19:42 Нові землетруси в Туреччині: в центрі країни зафіксували поштовхи понад 5 балів

Новина з відео

19:19 "Не ми ж вас туди відправляли": дружина окупанта обурена, що вони збирають кошти на їх забезпечення

Новина з відео

19:00 Важить понад 45 кілограмів: блогери зробили величезний ноутбук

Новина з відео

17:46 Пожежу у Подільському районі Києва локалізовано: Кличко показав відео з місця події

Новина з відео

16:12 У Камеруні під час марафону терористи підірвали три бомби: багато постраждалих

Термінова новина

15:40 У Подільському районі Києва виникла масштабна пожежа: перші подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:27 Вочевидь не ППО: у Маріуполі вибухнув склад з боєкомплектами окупантів

Новина з відео

10:50 Креатура Реброва: кого несподівано повертають до збірної України

Новина з відео

09:57 Наступи не припиняються: Гайдай назвав найгарячіші напрямки в Луганській області

Новина з відео

23:02 "Де дорога на москву?": Резніков похизувався першими танками Leopard, які прибули в Україну

Новина з відео

22:49 Україна декілька разів планувала розмову з путіним напередодні вторгнення, але він був неготовий, — Зеленський

Ексклюзив

20:00 "Китаю доведеться долати наслідки катастрофи": астрологиня розповіла, чи вдасться путіну знайти нових союзників

Рік великої війни

18:00 "Озброєні місіонери" і багатополярний світ: які процеси путін запустив вторгненням в Україну рік тому

Ексклюзив

14:00 Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Машини управління

Ексклюзив

12:00 "Хотіли потролити росію": українські кримські татари відкрили ресторан "Крим" навпроти посольства рф у Польщі

Ексклюзив

09:30 Футбол на війні: як команда Національної гвардії України "Південна Пальміра" підтримує усіх військових країни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:00 Росія програла війну в Чорному морі

Ексклюзив

21:25 Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський

Ексклюзив

18:00 Білорусь може виготовляти "Шахеди" для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко

Рік великої війни

12:00 Брехали, брешуть і брехатимуть: як росія намагалася переконати світ у тому, що не нападе на Україну

Рік великої війни

11:49 Герої не вмирають: в Одесі вшанували пам’ять захисників України

Актуальне по темі

None 25 Лютий 21:16

Уряд Британії безкоштовно надасть українським біженцям 3000 квитків на Євробачення

None 25 Лютий 21:10

З пам'ятника репресованим українцям у Петербурзі прибрали слова "невинно убієнним"

None 25 Лютий 21:13

Орбан знову за своє: Угорщина вагається, хто ж винен у війні в Україні

None 25 Лютий 21:15

Капітан Зінченко привів "Арсенал" до перемоги, а Миколенко поступився з "Евертоном"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB