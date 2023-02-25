Росія збільшила корабельне угрупування в Чорному морі вдвічі: чи чекати удару?

Напоготові ракетоносій та фрегат з "Калібрами"

Активність росіян у Чорному морі низька, але ситуація може змінитись за кілька годин. Небезпеки слід чекати і з неба.

Про це в ефірі єдиного телемарафону зазначила речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

Ситуація в Чорному морі

Наразі в Чорному морі дев'ять кораблів, які ведуть чергування. Від учора росіяни збільшили корабельне угруповання вдвічі. За словами речниці це може говорити про підготовку подальшого розширення корабельного угрупування.

"По факту: один ракетоносій, фрегат споряджений вісьмома "Калібрами". Лунала двічі тривога. Але активності не зафіксовано. Але є активність безпілотників та авіації росіян", — розповіла Гуменюк.

Ситуація на Півдні України

Наталя Гуменюк прозвітувала про черговий обстріл Миколаївської та Херсонської областей. Щоденно ворог обстрілює правобережжя, порушуючи міжнародне гуманітарне право: послідовно обстрілюють медзаклади, зокрема онкодиспансер.

"Обстріли неприцільні, які спрямовані на житлові квартали, соціальну та критичну інфраструктури. Мета — тероризм, щоб довести херсонцям, що при "руському мирі" жилось краще", — додала речниця.

Рух росіян на Лівобережжі

Росіяни посилили позиції на півдні, зокрема на лівому березі Дніпра. Доукомплектування значною кількістю особового складу вдалося завдяки мобілізованим.

"Маневри основні полягають в тому, щоб облаштувати оборонні споруди якомога далі від урізу води. Кілька десятків кілометрів від води — це для них ризиковано, бо зараз вони приїздять на точки та ретируються звідти швидко. Намагаються розсердити свої позиції серед місцевих, що ускладнює нам роботу", — додала Наталя Гуменюк.

Коли чекати масований обстріл

Як зазначив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, на роковини повномасштабного вторгнення росія готується вкотре ударити по Україні ракетами. Нічим особливим ця атака від попередніх спроб країни-агресора не відрізнятиметься.