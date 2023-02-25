Россия увеличила корабельную группировку в Черном море вдвое: ждать ли удара?

Увеличили корабельную группировку в два раза: Гуменюк об активности россиян в Черном море
Активность россиян в Черном море низкая, но ситуация может измениться через несколько часов. Опасности следует ожидать и с неба.
Об этом в эфире единого телемарафона отметила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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Ситуация в Черном море
Сейчас в Черном море девять кораблей, ведущих дежурство. Со вчера россияне увеличили корабельную группировку вдвое. По словам спикера, это может говорить о подготовке дальнейшего расширения корабельной группировки.
"По факту: один ракетоноситель, фрегат снаряжен восемью "Калибрами". Раздавалась дважды тревога. Но активность не зафиксирована. Но есть активность беспилотников и авиации россиян", — рассказала Гуменюк.
Ситуация на Юге Украины
Наталья Гуменюк отчиталась об очередном обстреле Николаевской и Херсонской областей. Ежедневно враг обстреливает правобережье, нарушая международное гуманитарное право: последовательно обстреливают медучреждения, в том числе онкодиспансер.
"Обстрелы неприцельные, которые направлены на жилые кварталы, социальную и критическую инфраструктуры. Цель — терроризм, чтобы доказать херсонцам, что при "русском мире" жилось лучше", — добавила спикер.
Движение россиян на Левобережье
Россияне усилили позиции на юге, в том числе на левом берегу Днепра. Доукомплектование значительным количеством личного состава удалось благодаря мобилизованным.
"Маневры основные заключаются в том, чтобы обустроить оборонительные сооружения как можно дальше от среза воды. Несколько десятков километров от воды — это для них рискованно, потому что сейчас они приезжают на точки и ретируются оттуда быстро. Пытаются разместить свои позиции среди местных, что усложняет нам работу", — добавила Наталья Гуменюк.
Когда ждать массированный обстрел
Как отметил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, на годовщину полномасштабного вторжения россия готовится в очередной раз ударить по Украине ракетами. Ничем особенным эта атака от предыдущих попыток страны-агрессора не будет отличаться.