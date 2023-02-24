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Море на нашому боці, втім загроза не минула, — Гуменюк

24 лютого 2023 10:27
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Загроза з Чорного моря: скільки кораблів рф напоготові
Загроза з Чорного моря
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 24 лютого, природа завадила окупаційним військам вивести в Чорне море ракетоносії. Однак слід бути дуже уважним, адже війна ще триває. 

Про це в ефірі єдиного телемарафону зазначила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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"На жаль в абсолюті виключити загрозу неможливо. В Україні триває війна. І попри те, що на цей момент немає інформації про те, що ворог вивів ракетоносії, поки що корабельне угруповування таке саме утисне. В нас штормова погода, вітряна дуже і море теж на нашому боці не випускає кораблі з ракетами на службу. Зокрема, знаходяться тільки розвідники й активності авіації ми теж не спостерігаємо", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Нагадаємо, що речниця ОК “Південь” напередодні зазначала, що для виходу на бойовий курс і пуску ракет російським кораблям достатньо дві-три години. 

Зазначимо, що бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Також неодноразову за час війни окупанти здійснювали пуски з Каспійського моря. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.   

Коли чекати масований обстріл

Як зазначив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, на роковини повномасштабного вторгнення росія готується вкотре ударити по Україні ракетами. Нічим особливим ця атака від попередніх спроб країни-агресора не відрізнятиметься.

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