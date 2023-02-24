Угроза с Черного моря: сколько кораблей наготове.

Угроза из Черного моря

Сегодня, 24 февраля, природа помешала оккупационным войскам вывести в Черное море ракетоносители. Однако нужно быть очень внимательным, ведь война еще продолжается.

Об этом в эфире единого телемарафона отметила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"К сожалению, в абсолюте исключить угрозу невозможно. В Украине продолжается война. И несмотря на то, что на данный момент нет информации, что враг вывел ракетоносители, пока корабельная группировка такая же ущемляющая. У нас штормовая погода, ветреная очень и море тоже на нашей стороне не выпускает корабли с ракетами на службу. В частности, находятся только разведчики и активности авиации мы тоже не наблюдаем", — отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, что спикер ОК "Юг" накануне отмечала, что для выхода на боевой курс и пуска ракет российским кораблям достаточно два — три часа.

Отметим, что боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Также неоднократную за время войны оккупанты совершали пуски с Каспийского моря. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Когда ждать массированный обстрел

Как отметил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов на годовщину полномасштабного вторжения россия готовится в очередной раз ударить по Украине ракетами. Ничем особенным эта атака от предыдущих попыток страны-агрессора не будет отличаться.