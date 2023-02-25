Одесская теплица "Роза": как выглядит растительный питомник после обстрела

В теплице продолжается подготовка к рассадке растений

В апреле прошлого года коммунальная теплица "Троянда", цветы из которой одесситы видят на клумбах города, пострадала от ракетных обстрелов. Теперь растительный питомник ремонтируют и параллельно рассаживают цветы.

Об этом сообщили на сайте департамента городского хозяйства.

"Мы взяли небольшую часть и реконструируем. Поскольку "Троянда" построена давно, то ее состояние желает лучшего, то мы пытаемся его восстановить. Мы находимся на трех секциях, где примерно 600 квадратных метров площади. Восстанавливаем отопление, сделали поверхность из поликарбоната", — говорит директор КП "Горзелентрест" Виталий Раскидный.

Стоит добавить, что значительные повреждения конструкция теплицы "Троянда" и сами растения получили 12 апреля прошлого года, от вражеской ракеты.

Однако весна близится, поэтому все нужно восстановить. Работники теплицы уже высаживают черенки цветов, которые высадят на клумбах города.

"Это черенки бересклета, мы ставим их в ящик, где растения пускают корни, а потом мы их пересаживаем в горшки. Есть у нас много растений, даже "Украинская киви", — добавила Озеленитель 5-го разряда Леся Заточная.

Так что вскоре обычные и экзотические растительные найдут в "Розе" свой дом, в котором они окрепнут и будут радовать горожан яркими красками.

Пока город-герой Николаев держит оборону и защищает тем самым Одессу, его почти каждый день накрывают ракетами. Но николаевцы продолжают видеть прекрасное среди ужасов войны. В этом решили помочь одесские предприниматели и передали полтысячи розовых кустов Николаеву.