Вулиці Одеси прикрасили п’ятьма тисячами квітів
В Одесі розпочалась масштабна кампанія з озеленення міста, яка додає барв і краси на вулицях. Фахівці КП "Міськзелентрест" займаються висадженням понад п'яти тисяч яскравих літніх квітів по всьому місту.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Це тільки початок, оскільки загалом планується прикрасити Одесу аж 300 тисячами літників. Серед них зустрінуться агератуми, чорнобривці, петунії, бегонії, колеуси, гацанії, традесканції, сурфінії, калібрахої, герані, сальвії, цінеарії та багато інших чудових рослин.
Кожен саджанець ретельно планується та висаджується згідно зі складеними композиціями, створюючи гармонійний і єдиний образ. Крім того, на вулицях розташовуються вазони з квітами, які прикрашають стовпи та інші архітектурні елементи міста.
Нагадаємо, учні старших класів міста Одеси отримали можливість ознайомитись з тонкощами вирощування квітів. Майстер-клас відбувся в комунальному тепличному господарстві "Троянда".
Також ми писали, що одеські комунальники відновили роботу теплиці "Троянда". Рослинний розплідник ремонтують і паралельного розсаджують квіти.