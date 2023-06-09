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Вулиці Одеси прикрасили п’ятьма тисячами квітів

9 червня 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Вулиці Одеси прикрасили п’ятьма тисячами квітів
Герб України з квітів. Фото: Одеська міська рада.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі розпочалась масштабна кампанія з озеленення міста, яка додає барв і краси на вулицях. Фахівці КП "Міськзелентрест" займаються висадженням понад п'яти тисяч яскравих літніх квітів по всьому місту. 

Про це повідомляє Одеська міська рада. 

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Це тільки початок, оскільки загалом планується прикрасити Одесу аж 300 тисячами літників. Серед них зустрінуться агератуми, чорнобривці, петунії, бегонії, колеуси, гацанії, традесканції, сурфінії, калібрахої, герані, сальвії, цінеарії та багато інших чудових рослин.

Висадження рослин в Одесі. Фото: Одеська міська рада. 
Висадження рослин в Одесі. Фото: Одеська міська рада. 
Вулиці міста прикрасили квіти. Фото: Одеська міська рада. 
Вулиці міста прикрасили квітами. Фото: Одеська міська рада 

Кожен саджанець ретельно планується та висаджується згідно зі складеними композиціями, створюючи гармонійний і єдиний образ. Крім того, на вулицях розташовуються вазони з квітами, які прикрашають стовпи та інші архітектурні елементи міста.

Вазони з квітами в Одесі. Фото: Одеська міська рада. 
Вазони з квітами в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, учні старших класів міста Одеси отримали можливість ознайомитись з тонкощами вирощування квітів. Майстер-клас відбувся в комунальному тепличному господарстві "Троянда". 

Також ми писали, що одеські комунальники відновили роботу теплиці "Троянда". Рослинний розплідник ремонтують і паралельного розсаджують квіти.

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