Улицы Одессы украсили пятью тысячами цветов

Герб Украины с цветами. Фото: Одесский городской совет.

В Одессе началась масштабная кампания по озеленению города, которая придает краски и красоту на улицах. Специалисты КП "Горзелентрест" занимаются высадкой более пяти тысяч ярких летних цветов по всему городу.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Это только начало, поскольку в целом планируется украсить Одессу 300 тысяч литников. Среди них встретятся агератумы, бархатцы, петунии, бегонии, колеусы, гацании, традесканции, сурфинии, калибрахои, герани, сальвии, цинеарии и многие другие замечательные растения.

Высадка растений в Одессе. Фото: Одесский городской совет.

Улицы города украсили цветы. Фото: Одесский городской совет.

Каждый саженец тщательно планируется и высаживается согласно составленным композициям, создавая гармоничный и единый образ. Кроме того, на улицах располагаются вазоны с цветами, украшающими столбы и другие архитектурные элементы города.

Вазоны с цветами в Одессе. Фото: Одесский городской совет.

Напомним, учащиеся старших классов города Одессы получили возможность ознакомиться с тонкостями выращивания цветов. Мастер-класс состоялся в коммунальном тепличном хозяйстве "Роза".

Также мы писали, что одесские коммунальщики возобновили работу теплицы "Роза". Растительный питомник ремонтируют и параллельно рассаживают цветы.