Учням з Одеси відкрили таємниці вирощування квітів
Учні старших класів міста Одеси отримали можливість ознайомитись з тонкощами вирощування квітів. Майстер-клас відбувся в комунальному тепличному господарстві "Троянда".
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Старшокласники долучилися до екскурсії по тепличному господарству та мали змогу познайомитись з різноманітними аспектами професії озеленювача.
"Сьогодні ми побачили, наскільки це потужна та важка праця. Ми цінуємо наших комунальників та дуже дякуємо їм за те, що вони роблять", — сказала голова Парламенту старшокласників Пересипського району Мілана Славщік.
Нагадаємо, на вулицях Одеси висадили пів сотні квітів. Око містян радуватимуть маргаритки та віоли.
Також ми писали, що одеські комунальники відновили роботу теплиці "Троянда". Рослинний розплідник ремонтують і паралельного розсаджують квіти.