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Учням з Одеси відкрили таємниці вирощування квітів

3 червня 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Учням з Одеси відкрили таємниці вирощування квітів
Старшокласники навчились вирощувати квіти. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Учні старших класів міста Одеси отримали можливість ознайомитись з тонкощами вирощування квітів. Майстер-клас відбувся в комунальному тепличному господарстві "Троянда". 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Старшокласники долучилися до екскурсії по тепличному господарству та мали змогу познайомитись з різноманітними аспектами професії озеленювача.

"Сьогодні ми побачили, наскільки це потужна та важка праця. Ми цінуємо наших комунальників та дуже дякуємо їм за те, що вони роблять", — сказала голова Парламенту старшокласників Пересипського району Мілана Славщік. 

Старшокласники на майстер-класі з вирощування квітів. Фото: Одеська міська рада
Старшокласники на майстер-класі з вирощування квітів. Фото: Одеська міська рада
Комунальники на власному прикладі демонструють тонкощі пересаджування квітів. Фото: Одеська міська рада
Комунальники на власному прикладі демонструють тонкощі пересаджування квітів. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, на вулицях Одеси висадили пів сотні квітів. Око містян радуватимуть маргаритки та віоли. 

Також ми писали, що одеські комунальники відновили роботу теплиці "Троянда". Рослинний розплідник ремонтують і паралельного розсаджують квіти.

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