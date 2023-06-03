Учням з Одеси відкрили таємниці вирощування квітів

Старшокласники навчились вирощувати квіти. Фото: Одеська міська рада

Учні старших класів міста Одеси отримали можливість ознайомитись з тонкощами вирощування квітів. Майстер-клас відбувся в комунальному тепличному господарстві "Троянда".

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Сьогодні ми побачили, наскільки це потужна та важка праця. Ми цінуємо наших комунальників та дуже дякуємо їм за те, що вони роблять", — сказала голова Парламенту старшокласників Пересипського району Мілана Славщік.

Старшокласники на майстер-класі з вирощування квітів. Фото: Одеська міська рада

Комунальники на власному прикладі демонструють тонкощі пересаджування квітів. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, на вулицях Одеси висадили пів сотні квітів. Око містян радуватимуть маргаритки та віоли.

Також ми писали, що одеські комунальники відновили роботу теплиці "Троянда". Рослинний розплідник ремонтують і паралельного розсаджують квіти.