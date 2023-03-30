Цвіте й пахне: в Одесі посадили 50 тисяч маргариток та віол
На вулицях Одеси висадили пів сотні квітів. Око містян радуватимуть маргаритки та віоли.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Фахівці "Міськзелентресту" займаються вирощуванням квіткової розсади для міських клумб у своїй теплиці "Троянда". Наразі на клумбах міста вже з'явилося 50 тисяч маргариток та віол, а найближчим часом їх кількість збільшиться ще на 60 тисяч весняних квітів.
Цікаві факти про маргаритки та віоли
- Маргаритки — це символ юності та ніжності. В давні часи вони використовувалися для прикраси головного убору молодих дівчат.
- Існують понад 23 000 сортів віоли, яка має багато назв, серед яких "альпійська фіалка", "мисливська фіалка" та "лісова фіалка".
- Віола має дуже сильний запах, який може використовуватися для виготовлення парфумерних композицій.
- Маргаритки є дуже поживними рослинами для бджіл та інших комах, оскільки містять багато нектару та пилку.
- Віола була одним з улюблених квітів Вінстона Черчілля, він збирав їх на своєму подвір'ї в Англії.
- У деяких культурах маргаритки символізують чистоту та невинність, а також є символом Великодня.
Нагадаємо, одеські комунальники відновлюють роботу теплиці "Троянда". Рослинний розплідник ремонтують і паралельного розсаджують квіти.