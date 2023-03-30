Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Цвіте й пахне: в Одесі посадили 50 тисяч маргариток та віол arrow

Цвіте й пахне: в Одесі посадили 50 тисяч маргариток та віол

30 березня 2023 19:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Озеленення міста ще триває
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На вулицях Одеси висадили пів сотні квітів. Око містян радуватимуть маргаритки та віоли. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

Читайте також:

Фахівці "Міськзелентресту" займаються вирощуванням квіткової розсади для міських клумб у своїй теплиці "Троянда". Наразі на клумбах міста вже з'явилося 50 тисяч маргариток та віол, а найближчим часом їх кількість збільшиться ще на 60 тисяч весняних квітів.

Цікаві факти про маргаритки та віоли

  1. Маргаритки — це символ юності та ніжності. В давні часи вони використовувалися для прикраси головного убору молодих дівчат.
  2. Існують понад 23 000 сортів віоли, яка має багато назв, серед яких "альпійська фіалка", "мисливська фіалка" та "лісова фіалка".
  3. Віола має дуже сильний запах, який може використовуватися для виготовлення парфумерних композицій.
  4. Маргаритки є дуже поживними рослинами для бджіл та інших комах, оскільки містять багато нектару та пилку.
  5. Віола була одним з улюблених квітів Вінстона Черчілля, він збирав їх на своєму подвір'ї в Англії.
  6. У деяких культурах маргаритки символізують чистоту та невинність, а також є символом Великодня.

Нагадаємо, одеські комунальники відновлюють роботу теплиці "Троянда". Рослинний розплідник ремонтують і паралельного розсаджують квіти.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Новина з відео

12:57 ​​​​​​​Стало відомо, куди поділася росіянка, яка "взагалі не хотіла їхати з Криму"

Ексклюзив

18:00Чи варто позбавляти громадянства чоловіків, які втекли від війни: думки одеситів

Новина з відео

12:07 "Вернем свое": депутат російської думи шокував заявою про анексію територій Туреччини

Новина з відео

18:16Чи зростуть тарифи на електрику у квітні: Шмигаль виступив з важливою заявою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:27У ДБР розповіли про причини смерті чотирьох військовослужбовців на Чернігівщині

Новина з відео

23:14 "Моліться, щоб вас посадили": Мадяр відреагував на зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті

Новина з відео

21:42Зеленський звернувся до Європейської ради та відзначив п’ять ключових небезпек: деталі

Новина з відео

12:11 Переможниця шоу "Від пацанки до панянки" обізвала українців через державну мову: подробиці

Новина з відео

18:59 У мережі з'явилося відео, як російський винищувач намагався збити український Bayraktar

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Ексклюзив

18:00Чи варто позбавляти громадянства чоловіків, які втекли від війни: думки одеситів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:41Деяким військовим можуть повернути надбавки до зарплат: що відомо

21:13Які штрафи чекають на українських батьків у школах Німеччини та Франції

14:48В Україні поновили реєстрацію на фіндопомогу у 16 тис. грн: як отримати

08:34Автоматичний перерахунок пенсій у квітні: в уряді розповіли деталі

Ексклюзив

13:43Сі Цзіньпінь проведе перемовини із путіним: чи зможе Пекін допомогти закінчити війну в Україні

Актуальне по темі

None 30 Березень 21:07

Дощі, лавини і потепління: в Укргідрометцентрі здивували прогнозом погоди на завтра

None 30 Березень 20:57

Гурт "Kalush Orchestra" став амбасадором об’єднаної штурмової бригади Нацполіції: деталі

None 30 Березень 20:38

Притула розповів про кота з Краматорська, який допоміг придбати чотири пікапи для ЗСУ

None 30 Березень 21:01

ГУР перехопили розмову окупанта: без відпустки він перестріляє своїх командирів

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB