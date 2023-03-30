Цвіте й пахне: в Одесі посадили 50 тисяч маргариток та віол

Озеленення міста ще триває

На вулицях Одеси висадили пів сотні квітів. Око містян радуватимуть маргаритки та віоли.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Фахівці "Міськзелентресту" займаються вирощуванням квіткової розсади для міських клумб у своїй теплиці "Троянда". Наразі на клумбах міста вже з'явилося 50 тисяч маргариток та віол, а найближчим часом їх кількість збільшиться ще на 60 тисяч весняних квітів.

Цікаві факти про маргаритки та віоли

Маргаритки — це символ юності та ніжності. В давні часи вони використовувалися для прикраси головного убору молодих дівчат. Існують понад 23 000 сортів віоли, яка має багато назв, серед яких "альпійська фіалка", "мисливська фіалка" та "лісова фіалка". Віола має дуже сильний запах, який може використовуватися для виготовлення парфумерних композицій. Маргаритки є дуже поживними рослинами для бджіл та інших комах, оскільки містять багато нектару та пилку. Віола була одним з улюблених квітів Вінстона Черчілля, він збирав їх на своєму подвір'ї в Англії. У деяких культурах маргаритки символізують чистоту та невинність, а також є символом Великодня.

Нагадаємо, одеські комунальники відновлюють роботу теплиці "Троянда". Рослинний розплідник ремонтують і паралельного розсаджують квіти.