Цветет и пахнет: в Одессе посадили 50 тысяч маргариток и виол

Озеленение города продолжается

На улицах Одессы высадили полсотни цветов. Глаз горожан будут радовать маргаритки и виолы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Специалисты "Горзелентреста" занимаются выращиванием цветочной рассады для городских клумб в своей теплице "Роза". На клумбах города уже появилось 50 тысяч маргариток и виол, а в ближайшее время их количество увеличится еще на 60 тысяч весенних цветов.

Интересные факты о маргаритках и виолах

Маргаритки — это символ юности и нежности. В древности они использовались для украшения головного убора молодых девушек. Существуют более 23 000 сортов виолы, которая имеет множество названий, среди которых "альпийская фиалка", "охотничья фиалка" и "лесная фиалка". Виола обладает очень сильным запахом, который может использоваться для изготовления парфюмерных композиций. Маргаритки являются очень питательными растениями для пчел и других насекомых, поскольку содержат много нектара и пыльцы. Виола была одним из любимых цветов Уинстона Черчилля, он собирал их на своем дворе в Англии. В некоторых культурах маргаритки символизируют чистоту и невинность, а также символ Пасхи.

Напомним, одесские коммунальщики возобновляют работу теплицы "Роза". Растительный питомник ремонтируют и параллельно рассаживают цветы.