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Цветет и пахнет: в Одессе посадили 50 тысяч маргариток и виол

30 марта 2023 19:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Озеленение города продолжается
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На улицах Одессы высадили полсотни цветов. Глаз горожан будут радовать маргаритки и виолы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Специалисты "Горзелентреста" занимаются выращиванием цветочной рассады для городских клумб в своей теплице "Роза". На клумбах города уже появилось 50 тысяч маргариток и виол, а в ближайшее время их количество увеличится еще на 60 тысяч весенних цветов.

Интересные факты о маргаритках и виолах

  1. Маргаритки — это символ юности и нежности. В древности они использовались для украшения головного убора молодых девушек.
  2. Существуют более 23 000 сортов виолы, которая имеет множество названий, среди которых "альпийская фиалка", "охотничья фиалка" и "лесная фиалка".
  3. Виола обладает очень сильным запахом, который может использоваться для изготовления парфюмерных композиций.
  4. Маргаритки являются очень питательными растениями для пчел и других насекомых, поскольку содержат много нектара и пыльцы.
  5. Виола была одним из любимых цветов Уинстона Черчилля, он собирал их на своем дворе в Англии.
  6. В некоторых культурах маргаритки символизируют чистоту и невинность, а также символ Пасхи.

Напомним, одесские коммунальщики возобновляют работу теплицы "Роза". Растительный питомник ремонтируют и параллельно рассаживают цветы.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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