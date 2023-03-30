Цветет и пахнет: в Одессе посадили 50 тысяч маргариток и виол
На улицах Одессы высадили полсотни цветов. Глаз горожан будут радовать маргаритки и виолы.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Специалисты "Горзелентреста" занимаются выращиванием цветочной рассады для городских клумб в своей теплице "Роза". На клумбах города уже появилось 50 тысяч маргариток и виол, а в ближайшее время их количество увеличится еще на 60 тысяч весенних цветов.
Интересные факты о маргаритках и виолах
- Маргаритки — это символ юности и нежности. В древности они использовались для украшения головного убора молодых девушек.
- Существуют более 23 000 сортов виолы, которая имеет множество названий, среди которых "альпийская фиалка", "охотничья фиалка" и "лесная фиалка".
- Виола обладает очень сильным запахом, который может использоваться для изготовления парфюмерных композиций.
- Маргаритки являются очень питательными растениями для пчел и других насекомых, поскольку содержат много нектара и пыльцы.
- Виола была одним из любимых цветов Уинстона Черчилля, он собирал их на своем дворе в Англии.
- В некоторых культурах маргаритки символизируют чистоту и невинность, а также символ Пасхи.
Напомним, одесские коммунальщики возобновляют работу теплицы "Роза". Растительный питомник ремонтируют и параллельно рассаживают цветы.