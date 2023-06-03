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Ученикам из Одессы открыли тайны выращивания цветов

3 июня 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ученикам из Одессы открыли тайны выращивания цветов
Старшеклассники научились выращивать цветы. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ученики старших классов Одессы получили возможность ознакомиться с тонкостями выращивания цветов. Мастер-класс состоялся в коммунальном тепличном хозяйстве "Роза".

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Старшеклассники присоединились к экскурсии по тепличному хозяйству и смогли познакомиться с различными аспектами профессии озеленителя.

"Сегодня мы увидели насколько это мощный и тяжелый труд. Мы ценим наших коммунальщиков и очень благодарим их за то, что они делают", сказала председатель Парламента старшеклассников Пересыпского района Милана Славщик.

Старшеклассники на мастер-классе по выращиванию цветов. Фото: Одесский городской совет
Старшеклассники на мастер-классе по выращиванию цветов. Фото: Одесский городской совет
Коммунальщики на собственном примере демонстрируют тонкости пересадки цветов. Фото: Одесский городской совет
Коммунальщики на собственном примере демонстрируют тонкости пересадки цветов. Фото: Одесский городской совет

Напомним, на улицах Одессы высадили полсотни цветов. Глаз горожан будут радовать маргаритки и виолы.

Также мы писали, что одесские коммунальщики возобновили работу теплицы "Роза". Растительный питомник ремонтируют и параллельно рассаживают цветы.

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