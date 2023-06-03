Ученикам из Одессы открыли тайны выращивания цветов
Ученики старших классов Одессы получили возможность ознакомиться с тонкостями выращивания цветов. Мастер-класс состоялся в коммунальном тепличном хозяйстве "Роза".
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Старшеклассники присоединились к экскурсии по тепличному хозяйству и смогли познакомиться с различными аспектами профессии озеленителя.
"Сегодня мы увидели насколько это мощный и тяжелый труд. Мы ценим наших коммунальщиков и очень благодарим их за то, что они делают", — сказала председатель Парламента старшеклассников Пересыпского района Милана Славщик.
Напомним, на улицах Одессы высадили полсотни цветов. Глаз горожан будут радовать маргаритки и виолы.
Также мы писали, что одесские коммунальщики возобновили работу теплицы "Роза". Растительный питомник ремонтируют и параллельно рассаживают цветы.