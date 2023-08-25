"Ошибились на 96 миллионов?": сколько стоит ремонт суда в Одессе

Депутаты на сессии. Фото: Одесский городской совет

Одесские депутаты поддержали ремонт Киевского суда за 106 миллионов. Впрочем, данный вопрос вызвал много дискуссий среди депутатов.

В этом вопросе разбиралась редакция Новини.LIVE.

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На сессии Одесского городского совета обсудили вопросы ремонта суда. Впрочем, как оказалось, речь не шла о никаких 106 миллионах.

"Речь о 106 миллионах не шла и речь не идет, речь шла о 10 миллионах. И мне очень странно слышать сейчас выступления председателя бюджетной комиссии, что вносил данный проект решения на очередную сессию Одесского городского совета, за который все голосовали", — отметила депутат от "Доверяй Делам" Светлана Осауленко.

Впрочем, управление капитального строительства Одесского городского совета объявило о проведении тендера на ремонт здания Киевского суда. И сумма там составляет именно 106 миллионов, а не 10. Почему такая большая разница — непонятно.

Объявлен тендер в системе публичных закупок Prozorro. Фото: скриншот

Алексей Потапский подтвердил, что ранее бюджетная комиссия вносила этот проект на сессию. Впрочем, есть несколько нюансов.

"Речь об аварийном ремонте, нам обещали предоставить фото проблем с крышей, что там нужно срочно что-то делать, потому что судьи не могут работать. Потом нам говорили, что это условие для вступления в НАТО, а потом оказалось, что это вообще пристройка", — отметил Алексей Потапский.

Кроме того, он добавил, что только сегодня утром депутаты узнали, что именно будет строиться. Впрочем, предложение снять финансирование набрало только 17 голосов и ремонта Киевского суда быть.

Напомним, Одесская волонтер Екатерина Ножевникова возмутилась тендерами, которые проводят во время войны. Особо руководительница благотворительного фонда "Корпорация Монстров" обратила внимание на ремонт суда в Одессе за 106 миллионов. Свои мнения относительно "нужных" расходов из бюджета волонтер написала у себя на странице в facebook.