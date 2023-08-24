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192 тисячі гривень на декоративні рамки: Одеська облрада проводить тендер

24 серпня 2023 16:20
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
192 тисячі гривень на декоративні рамки передбачили в Одеській облраді
Декоративна рамка. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Нагородження мають бути за планом, адже без почесних грамот не можна обійтися. Так вирішили в Одеській обласній раді та оголосили тендер на купівлю декоративних рамок розміром А4. 

Відповідна інформація з’явилася на платформі Prozorro

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Загалом в обласній раді планують закупити 2000 декоративних рамок, що призначені для нагородження. При цьому витрати на придбання становлять 192 тисячі гривень. Заявки на участь в тендері можна подавати до 00:00 годин 29 серпня, а сам аукціон пройде цього ж дня о 15:30. Доставити усі рамки переможець повинен до 31 грудня 2023 року.

"Замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт та послуг у громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь. Валюта, якою повинна бути розрахована і зазначена ціна тендерної пропозиції є національна валюта України — гривня", — йдеться у вимогах до тендерної пропозиції.

У середньому вартість однієї такої декоративної рамки в обласній раді оцінили в 96 грн. При цьому зазначимо, що в інтернет-магазині таку рамку можна придбати від 28 грн і вище. 

 

Вартість рамки в інтернеті. Фото: Скриншот
Вартість рамки в інтернеті. Фото: Скриншот

Зазначимо, в Одесі планують закупити шкільні меблі для закладів освіти за 5 мільйонів гривень. Передбачається, що їх використовуватимуть в укриттях під час повітряних тривог. Нагадаємо, одеська волонтерка Катерина Ножевнікова обурилася тендерами, які проводять під час війни. Особливо керівниця благодійного фонду "Корпорація Монстрів" звернула увагу на ремонт суду в Одесі за 106 мільйонів.

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