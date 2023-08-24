192 тысяч гривен на декоративные рамки предусмотрели в Одесском облсовете

Декоративная рамка. Фото: Новини.LIVE

Награждение должно быть по плану, ведь без почетных грамот нельзя обойтись. Так было решено в Одесском областном совете и объявили тендер на покупку декоративных рамок размером А4.

Соответствующая информация появилась на платформе Prozorro.

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Всего в областном совете планируется закупить 2000 декоративных рамок, предназначенных для награждения. При этом расходы на приобретение составляют 192 тысяч гривен. Заявки на участие в тендере можно подавать до 00:00 29 августа, а сам аукцион пройдет в этот же день в 15:30. Доставить все рамки победитель должен до 31 декабря 2023 года.

"Заказчикам запрещается осуществлять публичные закупки товаров, работ и услуг у граждан Российской Федерации и Республики Беларусь. Валюта, которой должна быть рассчитана и указана цена тендерного предложения, является национальная валюта Украины — гривна", — говорится в требованиях к тендерному предложению.

В среднем стоимость одной такой декоративной рамки в областном совете была оценена в 96 грн. При этом отметим, что в интернет магазине такую рамку можно приобрести от 28 грн и выше.

Стоимость рамки в Интернете. Фото: Скриншот

Стоимость рамки в Интернете. Фото: Скриншот

Отметим, в Одессе планируют закупить школьную мебель для учебных заведений за 5 миллионов гривен. Предполагается, что они будут использоваться в укрытиях во время воздушных тревог.

Напомним, одесская волонтер Екатерина Ножевникова возмутилась тендерами, которые проводят во время войны. Особо руководительница благотворительного фонда "Корпорация Монстров" обратила внимание на ремонт суда в Одессе за 106 миллионов.