В Одесі планують облаштувати сховища в школах

Шлях до укриття у школі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі планують закупити шкільні меблі для закладів освіти за 5 мільйонів гривень. Передбачається, що їх використовуватимуть в укриттях під час повітряних тривог.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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За даними відкритого аукціону, замовником робіт виступило КУ "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району м. Одеси".

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Що саме планують закупити

Для 37 закладів освіти планують придбати:

216 столів дитячих шестигранних (без регулювання висоти);

1296 стільців дитячих;

262 столи на металевій базі;

1545 стільців;

524 односторонніх лавок.

На порталі зазначено, що аукціон відбувся 18 серпня. Учасників торгів усього було двоє, проте для виконання умов тендеру обрали ФОП "Резворович Олег Анатолійович". Він погодився надати меблі за 4 678 500 гривень.

Інші тендери в Одесі

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У Приморському районі Одеси планують побудувати новий водопровід за 400 мільйонів.

Нагадаємо, в Одеській області планують відремонтувати греблю на одному зі ставків за 13 385 445 гривень. Виконувачем робіт без аукціону стало підприємство з Миколаївщини.