Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Майже 5 мільйонів на меблі: в Одесі планують облаштувати сховища в школах arrow

Майже 5 мільйонів на меблі: в Одесі планують облаштувати сховища в школах

20 серпня 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі планують облаштувати сховища в школах
Шлях до укриття у школі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі планують закупити шкільні меблі для закладів освіти за 5 мільйонів гривень. Передбачається, що їх використовуватимуть в укриттях під час повітряних тривог.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

За даними відкритого аукціону, замовником робіт виступило КУ "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району м. Одеси".

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Що саме планують закупити 

Для 37 закладів освіти планують придбати:

  • 216 столів дитячих шестигранних (без регулювання висоти);
  • 1296 стільців дитячих;
  • 262 столи на металевій базі;
  • 1545 стільців;
  • 524 односторонніх лавок.

На порталі зазначено, що аукціон відбувся 18 серпня. Учасників торгів усього було двоє, проте для виконання умов тендеру обрали ФОП "Резворович Олег Анатолійович". Він погодився надати меблі за 4 678 500 гривень.

Інші тендери в Одесі

В Одеській області планують реконструювати очисні споруди. Усі роботи у Болградському районі місцева влада оцінила у 156 мільйонів гривень.

У Приморському районі Одеси планують побудувати новий водопровід за 400 мільйонів. 

Нагадаємо, в Одеській області планують відремонтувати греблю на одному зі ставків за 13 385 445 гривень. Виконувачем робіт без аукціону стало підприємство з Миколаївщини.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз