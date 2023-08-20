Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Около 5 миллионов на мебель: в Одессе планируют обустроить убежища в школах arrow

Около 5 миллионов на мебель: в Одессе планируют обустроить убежища в школах

20 августа 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе планируют обустроить хранилища в школах
Путь в укрытие в школе. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе планируют закупить школьную мебель для учебных заведений за 5 миллионов гривен. Предполагается, что они будут использоваться в укрытиях во время воздушных тревог.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

По данным открытого аукциона, заказчиком работ выступило КУ "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Киевского района г. Одессы".

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Что именно планируют закупить

Для 37 учебных заведений планируют приобрести:

  • 216 столов детских шестигранных (без регулировки высоты);
  • 1296 стульев детских;
  • 262 стола на металлической базе;
  • 1545 стульев;
  • 524 односторонних скамеек.

На портале отмечено, что аукцион состоялся 18 августа. Участников торгов всего было двое, однако для выполнения условий тендера избрали ФЛП "Резворович Олег Анатольевич". Он согласился предоставить мебель за 4678500 гривен.

Другие тендеры в Одессе

В Одесской области планируется реконструировать очистные сооружения. Все работы в Болградском районе местные власти оценили в 156 миллионов гривен.

В Приморском районе Одессы планируется построить новый водопровод за 400 миллионов.

Напомним, в Одесской области планируют отремонтировать дамбу на одном из прудов за 13 385 445 гривен. Исполнителем работ без аукциона стало предприятие Николаевской области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз