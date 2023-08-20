В Одессе планируют обустроить хранилища в школах

Путь в укрытие в школе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе планируют закупить школьную мебель для учебных заведений за 5 миллионов гривен. Предполагается, что они будут использоваться в укрытиях во время воздушных тревог.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона, заказчиком работ выступило КУ "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Киевского района г. Одессы".

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Что именно планируют закупить

Для 37 учебных заведений планируют приобрести:

216 столов детских шестигранных (без регулировки высоты);

1296 стульев детских;

262 стола на металлической базе;

1545 стульев;

524 односторонних скамеек.

На портале отмечено, что аукцион состоялся 18 августа. Участников торгов всего было двое, однако для выполнения условий тендера избрали ФЛП "Резворович Олег Анатольевич". Он согласился предоставить мебель за 4678500 гривен.

Другие тендеры в Одессе

В Одесской области планируется реконструировать очистные сооружения. Все работы в Болградском районе местные власти оценили в 156 миллионов гривен.

В Приморском районе Одессы планируется построить новый водопровод за 400 миллионов.

Напомним, в Одесской области планируют отремонтировать дамбу на одном из прудов за 13 385 445 гривен. Исполнителем работ без аукциона стало предприятие Николаевской области.